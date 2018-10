Nauczyciel z Londynu poślubił 13-letnią dziewczynkę trzy dni po jej poznaniu

34-letni Joshin Nur otrzymał dożywotni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela po tym jak wyszło na jaw, że poślubił on 13-letnią dziewczynkę i to zaledwie trzy dni po tym jak się poznali.

Joshin Nur był nauczycielem fizyki w jednej londyńskich szkół. Został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu nauczyciela po tym jak poślubił 13-latkę trzy dni po tym jak ją poznał. Nur tłumaczył się, że myślał, że dziewczyna ma lat... 18, a nie zaledwie 13. Mężczyzna był zatrudniony w szkole od 2006 roku. Dyrekcja szkoły dowiedziała się, że zaraz po zakończeniu roku szkolnego mężczyzna poleciał do Bangladeszu, gdzie doszło do małżeństwa z 13-latką.

Narodowa Agencja Szkolnictwa dowiedziała się, że 34-letni nauczyciel w latach 2006 - 2009 zaangażował się w związek o charakterze seksualnym z 13-letnią dziewczynką. Agencja dowiedziała się, że dziewczynka trzy dni przed małżeństwem rozmawiała z Nurem, który bronił się twierdząc, że nie wiedział, że ma tylko 13 lat.

Oprócz tego dziewczynka przyznała, że wcześniej ojciec nauczyciela nagrywał ją na wideo i wyraziła przekonanie, że Nur widział ją na tym filmie. W pisemnym oświadczeniu Nur stwierdził, że został oszukany przez rodzinę dziewczyny, która skłamała na temat jej prawdziwego wieku.

"Joshim Nur powiedział, że nie był świadomy tego ile dziewczyna ma lat dopóki w 2013 r. nie złożyła zawiadomienia na policję" - powiedział przewodniczący rady.

"Nur twierdził, że był przekonany, że jego żona w momencie ślubu miała 18 lat. Istnieje dowód w postaci aktu małżeństwa, który potwierdza, że dziewczynka w momencie ślubu nie miała 18 lat. Akt ten został później dołączony do podania o dziecięcą wizę do Wielkiej Brytanii. Jednak nie znaleźliśmy dowodu, który potwierdzałby twierdzenie nauczyciela, który nie wiedział ile lat ma jego żona. Zwłaszcza, że przez wiele lat pracował z młodzieżą i z tego względu mógł mieć porównanie".

Narodowa Agencja Szkolnictwa orzekła, że w związku z tym, że Nur wszedł w związek z 13-letnią dziewczynką i nie przejawił żadnych wątpliwości co do jej wieku oraz zachowania się, to nie może być dłużej nauczycielem.

"W mojej opinii brak oceny u Joshina Nura może oznaczać, że takie zachowanie się powtórzy, a do tego nie można dopuścić" - powiedział Alan Meyrick, przewodniczący Rady.

Joshim Nur otrzymał więc dożywotni zakaz nauczania w szkołach na terenie Wielkiej Brytanii.