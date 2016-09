Londyn: Komunikacyjny paraliż po gwałtownych burzach! Zobaczcie których tras unikać!

Po ulewnych burzach w Londynie zapanował dziś komunikacyjny chaos! Zalanych zostało wiele dróg i torów kolejowych, dlatego podróżując do pracy trzeba się uzbroić w cierpliwość. Zobaczcie, gdzie ulewy wyrządziły najwięcej szkód i których miejsc powinniście dziś rano unikać!

M25 – z powodu zalania i kolizji między samochodem osobowym i ciężarówką zamknięty został odcinek autostrady w Hertfordshire, pomiędzy węzłami 21 A i 20 w Watford.

M4 – zamknięte zostały dwa pasy na skrzyżowaniu 8 w kierunku Maidenhead

M40 – dużych korków należy się spodziewać pomiędzy węzłami 4 i 7.

Woking – tutejsza stacja kolejowa została mocno podtopiona, dlatego South West Trains wydało komunikat, że ruch kolejowy na tej stacji będzie dziś bardzo utrudniony.

Euston Station – na tej stacji utrudnień trzeba się spodziewać przez cały dzień, ponieważ rano wykoleił się pociąg na trasie pomiędzy Watford Junction i Milton Keynes Central.

Northolt Road w South Harrow – na tej ulicy trzeba się przygotować na jazdę w żółwim tempie, ponieważ jest cała zalana.

To jednak nie koniec ulew – meteorolodzy ostrzegają, że mocno padać będzie jeszcze dziś do późnego popołudnia. Zdecydowanej poprawy pogody należy się spodziewać ok. 5 po południu. Wieczorem natomiast sytuacja powinna się ustabilizować.