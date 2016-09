Londyn będzie wydawał własne wizy? Sadiq Khan zdesperowany, żeby zatrzymać imigrantów w stolicy!

Sadiq Khan nie pogodził się z decyzją swoich o rodaków o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i intensywnie pracuje nad tym, żeby konsekwencje Brexitu nie dotknęły Londynu. Burmistrz planuje nawet wydawanie odrębnych wiz, żeby tylko zatrzymać nad Tamizą przedsiębiorczych imigrantów.

„Londyn jest otwarty!” Z takim właśnie hasłem Sadiq Khan odbył ostatnio kilka zagranicznych podróży. Burmistrz Londynu ani myśli czekać na rozwój wydarzeń związanych z Brexitem i już teraz chce zagwarantować stolicy specjalne prawa w zakresie polityki imigracyjnej. Khanowi zależy na tym, żeby zatrzymać nad Tamizą rzesze pracowitych i przedsiębiorczych imigrantów.

Pilne: 21-letnia Polka brutalnie pobita w Spalding!

Burmistrz Londynu jest tak zdesperowany, że chce nawet, by stolica Wielkiej Brytanii miała prawo do wydawania odrębnych wiz dla imigrantów. – Zasadniczo, jako burmistrz, chcę wspomagać rozwój biznesu i zachęcać przedsiębiorców do przyjeżdżania i prowadzenia działalności w Londynie – powiedział w jednym z wywiadów Khan. – Rozmawiamy z liderami biznesu i z biznesmenami, żeby stwierdzić, co możemy zrobić dla Londynu, by z miasta nie wyjechały talenty i żeby miasto nie straciło ducha innowacyjności oraz partnerstwa, które uczyniły go najwspanialszym miastem na świecie – dodał.

Polacy nie chcą już emigrować do UK – jaki kraj stanie się naszą nastepną “ziemią obiecaną”?

Sadiq Khan jest dobrej myśli co do forsowania swoich pomysłów, ponieważ twierdzi, że „rząd to rozumie”. Khan przeprowadził serię rozmów z Theresą May, Borisem Johnsonem, Philipem Hammondem i Davidem Davisem, w trakcie których nakłaniał polityków do przyznania Londynowi odrębnych praw po Brexicie.

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!