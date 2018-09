Lody waniliowe z brytyjskich marketów nie mają ani mleka, ani śmietany, ani wanilii

Czego spodziewamy się kupując lody o smaku waniliowym? Wiadomo, że lodów o smaku waniliowym!

To pytanie tylko z pozoru może się wydawać głupie i absurdalne, bo jak się okazuje kupując zamrożony deser o takim właśnie smaku w jednym z supermarketów w UK można się nieźle przejechać. Jak się okazuje niektóre sprzedawane pod własnymi markami lody waniliowe w brytyjskich sieciówkach nie zawierają ani świeżego mleka, ani wanilii, ani śmietany.

Co zatem znajduje się w środku i czy w ogóle w takim przypadku można mówić o prawdziwych lodach?

Wyciągasz pieniądze z bankomatów w Londynie? Zobacz, gdzie grasuje najwięcej złodziei

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez "Which?" aż jeden na pięć mrożonych przysmaków dostępnych w sprzedaży w UK nie zawierał żadnego z tych, kluczowych przecież dla smaku lodów, składników! Z kolei w połowie z 24 produktów tego typu w wykazie składników znajdowała się wanilia, mleko i śmietana, w a drugiej połowie brakowało jednego, dwóch lub wszystkich trzech.

Według "Which?" "Soft Scoop Vanilla Ice Cream" (dostępne w Tesco, Asdzie, Morrisons i Tesco), "Ms Molly’s" z Tesco oraz "Wall’s Soft Scoop Vanilla Ice Cream" nie zawierały żadnego z trzech podstawowych składników. Jak to możliwe, że produkty te wciąż sprzedawane są jako lody waniliowem choć wszystko wskazuje na to, że obok lodów to nawet nie stały? Otóż w 2015 zniesiono odpowiednie przepisy dotyczące minimalnego udziału tych składników w danym produkcie i teraz w zasadzie producenci mogą pod tą nazwą sprzedać (niemal!) cokolwiek.

Wyjaśniamy czym jest "podatek sypialniany"?

Usunięcie tych sztywnych kryteriów miało na celu zapewnienie producentom większej elastyczności oraz pozwoliło sprzedawać produkty wegańskie i produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, jako lody. Pojawiły się rzeczywiście nowe smaki, ale jednocześnie legalne stało się zastępowanie "prawdziwych" składników tańszymi odpowiednikami.

Obecnie produkty oznaczone jako lody mleczne muszą zawierać co najmniej pięć procent tłuszczu mlecznego, niektóre białka pochodzące z mleka i być pozbawione tłuszczów zwierzęcych.