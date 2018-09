List od czytelnika: Dostaliście mandat za złe parkowanie? Macie wrażenie, że była to nadgorliwość brytyjskiej policji?

Wielokrotnie pisaliśmy o kontrowersyjnych mandatach, które kierowcy w Wielkiej Brytanii dostają za parkowanie, na krawężniku, na chodniku, czy też… na własnej posesji. Tym razem jeden z naszych czytelników opisał sytuację, na podstawie której nasuwa się kolejny wniosek o nadgorliwości brytyjskich policjantów.

W porównaniu z polskimi brytyjskie przepisy drogowe mogą wydać się bardzo surowe. Kierowcy skarżą się na wysokie mandaty, które otrzymują za zaparkowanie samochodu na krawężniku czy chodniku. Pewna Brytyjka z Southport dostała nawet tysiąc funtów kary za zaparkowanie samochodu na własnym podjeździe, gdzie parkowała przez 12 lat.

Tym razem jeden z naszych czytelników wysłał do redakcji list, w którym opisał swoją sytuację, po której stwierdził, że działania brytyjskiej policji wobec kierowców są wyjątkowo nadgorliwe. Poniżej publikujemy treść listu naszego czytelnika:

„W ostatnim czasie odwiedzili mnie znajomi. Zaparkowali przed domem po godzinie 18–tej. Czas spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze. W stan osłupienia wprawił nas fakt, że w tym czasie pojawił się mandat przyklejony na szybę. Zaznaczam, że było już po 18-tej, gdy mnie odwiedzono. W tym konkretnym miejscu, czyli naprzeciwko domu, nie ma żadnych oznaczeń ograniczenia postoju, co można w każdej chwili sprawdzić.

Jeszcze większe zdumienie było w przypadku odwołania się od tej decyzji. Mój znajomy został po prostu zmuszony do zapłacenia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że moi znajomi już mnie nie odwiedzą ze względu na “nadgorliwość” kontrolerów. Oznakowanie ulicy można sprawdzić w każdej chwili. Do sprawdzenia tematu odwołania od mandatu trzeba by było zrobić “prowokację” i zaparkować po godzinie 18-tej na około 2 godziny”.

Nasz czytelnik zwrócił się także z zapytaniem do innych, czy mieli podobne problemy z mandatami za „złe parkowanie” i brakiem możliwości odwołania od nich.

