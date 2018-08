Liczba wniosków o polskie obywatelstwo ciągle rośnie - Ambasada RP w Londynie otrzymuje "10 zapytań dziennie"

Historia zatacza koło. Kiedyś Polacy wyjeżdżali do UK, gdzie znajdowali pracę, zakładali rodziny i starali się uzyskać brytytjskie obywatelstwo. Teraz, po Brexcie ich dzieci w zasadzie mając już to wszystko starają się o... polskie papiery!

Dwa lata temu, tuż po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej mieszkańcy Wysp zaczęli szukać sposób, aby zachować "unijne obywatelstwo". Jednym ze sposobów na to jest zdobycie paszportu kraju należącego do Wspólnoty. Na przykład Polski.

"W kwestii mentalności, polskie społeczeństwo musi się jeszcze wiele nauczyć". Czytelniczka wyjaśnia, dlaczego wraca do UK z Polski

Ogromne zainteresowanie w tym temacie potwierdza Ambasada RP w Londynie. Zaledwie w ciągu dwóch tygodni, które nastąpiły bezpośrednio po głosowaniu, polska placówka otrzymała około 350 zapytań o możliwość uzyskania lub poświadczenia polskiego obywatelstwa, o czym donosił swego czasu portal Bankier.pl. Dla porównania dodajmy, że w skali roku liczba formalnych wniosków sięgała około setki. Można więc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z ogromnym zainteresowaniem "polskimi papierami", które w dużym stopniu utrzymuje się do dziś.

Jak łatwo się domyślić głównymi zainteresowanymi są obywateli Wielkiej Brytanii dysponujący polskimi korzeniami. To nowe pokolenie potomków polskich imigrantów, być może bardziej "brytyjskie", niż "polskie". Generacja ta pomimo swojego przywiązania do Wysp chce nadal móc cieszyć się przywilejami wynikającymi z unijnego obywatelstwa. Dzięki polskiemu pochodzeniu jest to jak najbardziej możliwe.

"Nie dysponujemy konkretnymi „twardymi” danymi w tej sprawie, możemy jednak potwierdzić, że zainteresowanie uzyskaniem, potwierdzeniem posiadania lub przywróceniem obywatelstwa jest nadal dość wysokie i otrzymujemy w tej sprawie średnio ok. 10 nowych zapytań dziennie; przed okresem wakacyjnym było ich więcej" – komentowała na łamach portalu Bankier.pl Monika Sikora z Ambasady RP w Londynie.

Warto również dodać, że spora liczba Ukraińców jest również zainteresowania uzyskaniem polskiego paszportu!

"Statystyki pokazują, że liczba składanych wniosków w 2017 roku wzrosła do 310 z 275 w roku poprzedzającym" - pisze Malwina Wrotniak na Bankier.pl. "Łącznie w latach 2016-18 (z lipcem br. włącznie) w londyńskiej Ambasadzie RP złożono 636 wniosków o nadanie, potwierdzenie lub przywrócenie obywatelstwa polskiego. Największa część z nich, średnio 8 na 10, dotyczyła poświadczenia obywatelstwa polskiego".

Co czeka nas w niedalekiej przyszłości? Monika Sikora z Ambasady RP w Londynie nie ma najmniejszych wątpliwości. Zainteresowanie będzie nadal rosło.