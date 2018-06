Lekarze usunęli mężczyźnie z karku 15-kilogramowego guza. 64-latek miał go niemal całe życie

Fot. Twitter

Operacja, jaką przeszedł Zhao Xingfu pokazuje, że współczesna medycyna może naprawdę zdziałać cuda. Lekarze usunęli właśnie 64-latkowi olbrzymiego guza z karku, który ważył 15 kilogramów!

Zhao Xingfu po raz pierwszy poczuł zgrubienie z tyłu szyi, gdy miał 17 lat – to właśnie wtedy zrobił mu się pod skórą guz wielkości jajka. Mężczyzna nie miał jednak pieniędzy na leczenie, a ponieważ narośl nie bolała, to nie szukał w związku z tym pomocy medycznej.

7 rzeczy, które powodują raka

Żeby usunąć nowotwór musiało minąć niemal 50 lat. Zdrowiem Xingfu zainteresował się syn mężczyzny - Zhao Jianjiang, który pewnego dnia zauważył, iż guz utrudnia ojcu poruszanie się i wykonywanie najprostszych czynności. Zhao Jianjiang nie tylko zebrał dla ojca potrzebne pieniądze, ale też skontaktował się z doktorem Dong Shixiang ze szpitala Guizhou Tumour Hospital, który podjął się operacji guza.

Surgeons spent 10 hours removing 33lb tumour from man's neck after he ignored it for nearly 50 years https://t.co/19IsXURaIn