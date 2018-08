Lekarz zgwałcił hospitalizowaną pacjentkę, ale… uniknął więzienia

46-letni lekarz Shafeeq Sheikh zgwałcił pacjentkę, która trafiła do szpitala z powodu ataku astmy. Gwałciciel nie trafił jednak za kratki, tylko dostał wyrok w zawieszeniu.

Do zdarzenia doszło w 2013 r. na jednym z oddziałów szpitala Ben Taub w Houston Hospital, w Texasie. 46-letni lekarz Shafeeq Sheikh wykorzystał swoją pozycję i zgwałcił pacjentkę, która do szpitala trafiła na skutek ostrego ataku astmy. Kobieta, leżąc na oddziale, była pod wpływem silnych środków uspokajających, ale też doskonale wiedziała, co się z nią dzieje.

Poszkodowana pacjentka zeznała, że Sheikh był u niej trzy razy – w trakcie dwóch pierwszych wizyt, pod pozorem wykonywania badania, dopuścił się on molestowania seksualnego, natomiast za trzecim razem zgwałcił kobietę. Słaba i obolała Amerykanka od samego początku wiedziała, że coś jest nie tak, ale jej wezwania o pomoc nie przyniosły żadnego skutku. Jak się później okazało, szpitalne urządzenie, za pomocą którego można wezwać pielęgniarkę, było odłączone od zasilania.

Zaraz po dokonanym gwałcie Shafeeq Sheikh zmienił miejsce pracy i rozpoczął leczenie w szpitalu Houston Methodist Hospital. Przez dłuższy czas lekarz pozostawał nieuchwytny, mimo iż od ofiary został pobrany materiał dowodowy. 46-letniego doktora udało się ująć dopiero 2 lata później na podstawie wyodrębnionego kodu DNA.

W trakcie procesu Shafeeq Sheikh nie przyznał się do dokonania gwałtu, a jedynie do współżycia z pacjentką za jej zgodą. Lekarz utrzymywał, że zainteresowały go implanty, jakie kobieta miała w piersiach, ale powiedział też, że to właśnie ona jako pierwsza zaczęła go dotykać w miejsca intymne. Lekarz miał poczytać zachowanie kobiety jako zachętę do odbycia stosunku seksualnego, na który chętnie przystał.

Sąd w Houston przychylił się częściowo do wersji przedstawionej przez lekarza i, choć uznał go za winnym gwałtu, oszczędził mu więzienia. Sąd skazał mężczyznę tylko na 10 lat więzienia w zawieszeniu, czym zszokował prokuraturę i organizacje zajmujące się ochroną praw kobiet. Szczęśliwie jednak Shafeeq Sheikh stracił licencję uprawniającą go do wykonywania zawodu lekarza, ponieważ rada Texas Medical Board uznała, iż „stanowi on nieustanne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”.