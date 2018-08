Lekarz królowej Elżbiety zginął pod kołami ciężarówki w centralnym Londynie

Dr Peter Fisher, który pełnił funkcję lekarza królowej Elżbiety II przez ponad dekadę, zginął pod kołami ciężarówki przy High Holborn wczoraj rano, gdy jechał rowerem do pracy.

W środę rano przy High Holborn w centrum Londynu zginął potrącony przez ciężarówkę lekarz królowej Elżbiety II, który leczył ją prawie 15 lat. Dr Peter Fisher jechał do pracy w czasie wzmożonego ruchu na drodze. Na zdjęciach zrobionych na miejscu zdarzenia około 9.30 rano możemy zobaczyć karetki pogotowia oraz helikopter ratowniczy.

Fisher był lekarzem „światowej sławy” w dziedzinie homeopatii i dyrektorem badań w Royal London Hospital for Integrated Medicine (RLHIM). Policja potwierdziła, że potrącony przez ciężarówkę mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia.

Rzeczniczka Met Police powiedziała wczoraj, że nie dokonano żadnych aresztowań w związku z wypadkiem. Odcinek ulicy, na której ciężarówka potrąciła Petera Fishera, został zamknięty na parę godzin.

Do wypadku doszło w dniu święta cyklistów, które ma zachęcić ludzi do korzystania z rowerów. W związku z tym ponad 20,000 osób jechało w środę na rowerach do i z pracy. Niestety bezpieczeństwo na londyńskich ulicach nadal pozostawia wiele do życzenia.

