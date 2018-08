Kurs funta spadł do najniższego poziomu od 11 miesięcy

W poniedziałek Theresa May spotka się z głównym negocjatorem ds. Brexitu z ramienia UE Michelem Barnierem, co będzie rzadkim przypadkiem rozmów z przedstawicielami UE poza Brukselą. Ponadto spotkanie to...

Wielka Brytania ŻĄDA dostępu do unijnego rynku - bez dodatkowych opłat!

Wielka Brytania nie odpuszcza - rząd Theresy May chce, aby brytyjskie produkty były sprzedane na unijnym rynku bez dodatkowych kosztów, dokładnie tak, jak było do tej pory. Co na to Wspólnota?