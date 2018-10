Kurs funta rośnie w stosunku do złotego. Tak wysoko już dawno nie było

Szterling umocnił się wobec złotego i dzisiaj kurs wynosi aż 4,91 zł. Tak wysokiego kursu wobec naszej waluty dawno nie było. Jednak wobec dolara i euro funt pozostaje bez większych zmian.

Umocnienie się funta wobec złotówki jest na rękę wszystkim osobom, które wybierają się do Polski, bo oznacza to, że będą miały w portfelu więcej pieniędzy do wydania nad Wisłą. Jednak tak wysoki kurs wobec polskiej waluty jest wyjątkiem na światowych rynkach walutowych. Kurs szterlinga wobec dolara i euro pozostaje raczej w miejscu i nie notuje większych zmian.

Eksperci walutowi wskazują, że kurs szterlinga nie zmienia się zbytnio zarówno wobec dolara i euro z uwagi na oczekiwanie rynków na zbliżający się koniec negocjacji między Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Wraz ze zbliżającym się końcem rozmów z Brukselą inwestorzy zaczynają otrzymywać coraz bardziej jasny obraz tego jak będzie wyglądało porozumienie lub jego brak.

Adam Fleming, korespondent BBC w Brukseli twierdzi, że jak na razie nie doszło jeszcze do żadnego przełomu w kwestii umowy wyjścia z Unii Europejskiej. Temat opóźnienia w umowie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znalazł się w programie najbliższego spotkania ambasadorów 27 państw Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wielu obserwatorów uważa, że ewentualna umowa zostanie przedstawiona na tym spotkaniu, a następnie zostanie pokazana na szczycie przywódców Unii, który ma odbyć sie 17 października.

"Nie ma jednak żadnej gwarancji, że takie dokument w ogóle istnieje, a tym bardziej, że zostanie komukolwiek pokazany. To wciąż są tylko domysły" - ocenił Fleming.

Jednakże, dla funta kluczowy będzie wynik dzisiejszego spotkania ambasadorów dwudziestki siódemki, ponieważ od tego będzie zależał kurs szterlinga w najbliższych dniach. Jeśli na dzisiejszym spotkaniu zostanie przedstawiony chociażby projekt umowy i będzie wiadomo czy Brexit odbędzie się za porozumieniem czy też bez niego, to sytuacja ta z całą pewnością wpłynie na kurs funta.

"Przewiduje się, że jeśli uda się uniknąć braku umowy wyjścia przez najbliższych kilka miesięcy, to funt powinien się wzmocnić o 5 - 10 proc." - powiedział Lee Hardman, ekspert walutowy w Mitsubishi UFJ Financial Group.