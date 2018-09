Kurs funta rośnie po zaskakujących danych o sprzedaży detalicznej

Rosnąca sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii przyczyniła się do wzrostu kursu funta. Dane za sierpień zaskoczyły analityków, którzy nie spodziewali się aż takiego wzrostu.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła w sierpniu o 0,3 proc., choć w lipcu dane pokazywały jej spadek o 0,7 proc. W skali rocznej sprzedaż detaliczna wzrosła za to o 3,3 proc. Sprzedaż detaliczna wzrosła w artykułach spożywczych, ubraniach i paliwie - czytamy w raporcie opracowanym przez ONS. Analitycy twierdzą, że jej wzrost jest wynikiem ustabilizowania się cen po dwóch latach rosnącej inflacji, co osłabiało wartość pieniądza i siłę nabywczą.

Na dane opublikowane przez ONS zareagował funt, którego kurs wzrósł o 0,40 proc. w stosunku do dolara oraz o 0,23 proc. w stosunku do euro, i obecnie wynosi 1,1280. Rynki reagują na dane o sprzedaży detalicznej, ponieważ jest ona głównym wskaźnikiem szeroko pojętego wzrostu gospodarczego w kraju. Rynki są przy tym powiązane ze spadkiem konsumpcji, na który ma wpływ rosnąca inflacja. Taką sytuację mogliśmy obserwować w Wielkiej Brytanii przez ostatnich kilka miesięcy.

Decyzje podejmowane przez Bank of England, który podnosił dwukrotnie stopy procentowe, były doraźną reakcją na rosnącą inflację, która miała duży wpływ na szterlinga. Wzrost stóp procentowych miał na celu powrót wskaźnika cen dóbr i usług w Wielkiej Brytanii do poziomu 2 proc.

"Obecny rozwój sytuacji powinien zachęcić Bank of England do bardziej agresywnej komunikacji w przyszłości. Gospodarka brytyjska rośnie w tempie wyższym niż obecne trendy, podobnie jak płace i inflacja. Dlatego spodziewamy się, że Bank of England podniesie stopy procentowe w maju przyszłego roku, choć jest wiele argumentów przemawiających za tym, że podniesienie to nastąpi już w lutym. Głównym argumentem na to jest niepewność w sprawie podpisania umowy wystąpienia z Unii Europejskiej oraz czas związany z wprowadzeniem odpowiednich zmian legislacyjnych w tej sprawie" - powiedział Lee Hardman z grupy finansowo-bankowej MUFG.

Można spodziewać się również szybkiej reakcji szterlinga na ostatnie doniesienia w sprawie kompromisu dotyczącego granicy Irlandii i Irlandii Północnej. Jednak eksperci wskazują, że wszelkie zmiany nastrojów nie służą dobrze brytyjskiej walucie, więc obecny wzrost nie oznacza, że w bliskiej przyszłości kurs funta ponownie nie spadnie.