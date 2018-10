Kurs funta poszybował w górę po przemówieniu Theresy May. Nadal rośnie wobec złotego!

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump i jego żona, pierwsza dama Melania Trump, do Wielkiej Brytanii przylecą w czwartek 12 lipca, prostu z Brukseli, tuż po zakończeniu szczytu NATO.

Kurs funta znalazł się dzisiaj na wysokim poziomie. Przyczyną jest spadek wartości euro, na co ma wpływ niestabilna politycznie sytuacja we Włoszech - kłopoty z uformowaniem rządu oraz wizja przyspieszonych...

Dzisiaj rano za brytyjskiego funta musieliśmy zapłacić 4.80 złotego, co jest nieznaczną poprawą w porównaniu ze złym dla brytyjskiej waluty poniedziałkiem. Podobna sytuacja przedstawia się w relacji funt...

Brytyjski funt spadł w stosunku do euro po ostatnich ostrzeżeniach Airbusa o tym, że opuści Wielką Brytanię, gdy ta wyjdzie z Unii Europejskiej. Brytyjska waluta nadal jednak plasuje się wysoko wobec polskiej...

W związku z dzisiejszą decyzją Bank of England dotyczącą stóp procentowych wartość funta brytyjskiego poszła w górę wobec euro i nieznacznie wzrosła w stosunku do dolara. Wobec polskiej złotówki nadal...

Komu pieniądze do domu

Najniższy w historii kurs brytyjskiego funta zniechęcił wielu Polaków do przesłania rodzinom pieniędzy na święta. Firmy specjalizujące się przelewami do Polski dwoją się i troją, by przyciągnąć klientów....