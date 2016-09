Które gotowe dania z supermarketów są najlepsze?

Kanapki z supermarketu, makaron, a może sałatka? Które z gotowych dań dostępnych w sklepach są najlepsze, a które najgorsze?

Gotowe kanapki dostępne są w wielu sklepach w całej Wielkiej Brytanii, tak samo ma się sprawa z innymi daniami. Jednak nie do końca wiadomo, po które z nich można sięgać pewną ręką, a które lepiej omijać? Redakcja „Daily Mail” przetestowała najbardziej popularne kanapki, sałatki i makarony w Wielkiej Brytanii. Wyniki okazują się dość zaskakujące.

Kanapki z jajkiem

Sainsbury’s – Free Range Egg and Watercres – 2,50 funtów

To jedna z najlepszych kanapek dostępnych na rynku. Kosztuje 2,5 funta i jest droższa niż jej alternatywa, ale zdecydowanie opłaca się dopłacić te kilka funtów. Puszysty i chrupiący chleb idealnie kontrastuje ze świeżą rzeżuchą, a całego smaku dopełniają kawałki pokrojonego jajka.

M&S – Free Range Egg and Watercress – 1,75 funtów

Bardzo dużo rzeżuchy sprawia, że kanapka ta jest lekka i puszysta. Dokładnie taki jest ideał kanapki, w dodatku za stosunkowo niską cenę. Nic dodać, nic ująć.

Waitrose – Egg Mayo – 1,10 funtów

Za tą samą cenę co podstawowa kanapka w sieci Sainsbury’s otrzymujemy o wiele lepsze jedzenie. Kanapki z sieci Waitrose nie zawierają rzeżuchy, ale tak naprawdę nie zwraca się na to uwagi. Przyprawy są stonowane, a kanapka umiarkowanie smaczna.

Boots – Shapers Egg Mayo and Cress – 1,75 funtów

Kanapka z jajkiem, majonezem i rzeżuchą za mniej niż 2 funty. Chleb jest nieco za miękki przez co kanapka przypomina wyjętą prosto ze szkolnego plecaka gdzie gniotła się między książkami przez kilka godzin. Wrażenia smakowe są przyzwoite, ale nie zapadają zbytnio w pamięć. Jednym słowem: nienajgorsza.

Kanapki z krewetkami

Waitrose – Prawn Mayo – 2,20 funtów

Kanapki z majonezem i krewetkami z sieci Waitrose są najlepszymi w swojej klasie. Krewetki są drobne i zawsze świeże, a idealnie kremowy sos doskonale komponuje się z owsianym chlebem.

Tesco – Prawn mayonnaise – 1,80 funtów

Kolejna kanapka z krewetkami, tym razem od Tesco i równie dobra co poprzednia. Zważając na cenę, to nawet lepsza, ponieważ jest nieco tańsza. Zrobiona z ciemnego pieczywa, po brzegi wypchana krewetkami posiada idealny aromat i smak perfekcyjnie balansujący między kremowym sosem, a krewetkami.

Boots – Prawn mayo – 3,25 funtów

Zdecydowanie za dużo pieprzu i innych przypraw! Nie da się tego zjeść! Krewetki za bardzo trącą rybą, co bardzo negatywnie wpływa na odbiór całej kanapki.

Kanapki z kurczakiem

Sainsbury’s – Chicken Salad Sandwich – 2 funty

W odróżnieniu od kanapki z jajkiem z tej sieci, pieprz jest tutaj miłym dodatkiem do kremowego majonezu co sprawia, że sandwich nie jest w ogóle suchy, za to kurczak jest soczysty.

M&S – Roast Chicken and Salad – 2,75 funtów

Najdroższa ze wszystkich najgorszych kanapek na tej liście. Pływający w majonezie kurczak smakuje co najmniej dziwnie, a jeśli dodać do tego zbyt wielką ilość czarnego pieprzu, to otrzymamy niedobrą i drogą kanapkę. Chleb jest jak z gumy i łatwo wchodzi między zęby. Zdecydowanie odradzamy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)