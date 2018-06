Kryzys we Włoszech jest zagrożeniem dla Brexitu, alarmują eksperci!

Politolodzy ostrzegają, że kryzys polityczny we Włoszech może nie tylko wpłynąć na strefę euro, ale także na Brexit. Może być tak, że Bruksela skieruje wszystkie swoje siły na ochronę strefy Euro, co może odbić się na negocjacjach z Wielką Brytanią.

Peter Foster, dziennikarz specjalizujący się w tematach związanych z Unią Europejską sugeruje, że dla Unii Europejskiej większym priorytetem będzie ochrona strefy Euro i temat negocjacji z Wielką Brytanią zejdzie na dalszy plan.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w sierpniu we Włoszech odbędą się nowe wybory, w których populiści zdobędą jeszcze większe poparcie, co jest sporym problemem dla Europy, ponieważ Włochy, to duży kraj w Unii Europejskiej" - powiedział Foster.

Zwrócił też uwagę, że kryzys we Włoszech z pewnością będzie miał wpływ na postawę negocjatorów, którzy w obliczu kryzysu strefy euro wszystkie swoje siły skierują właśnie na ten temat, a nie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii.

"Jeśli populiści zdobędą większą władzę, to ich program zakładający wydanie ponad 100 mld euro . To spowoduje wzrost deficytu budżetowego o 6 proc. w kolejnym roku. To dwa razy więcej niż zakładają przepisy unijne i w tym momencie zachodzi groźba kolejnego kryzysu w strefie euro".

Włochy nadal pozostają w kryzysie politycznym, który jest co raz większy. Ostatnio prezydent Włoch, Sergio Mattarella odrzucił nominację dla eurosceptycznego Paolo Savony na ministra finansów. Rosnące poparcie dla Ruchu Pięciu Gwiazd oraz prawicowej Ligi budzi niepokoje wśród polityków unijnych, ponieważ ugrupowania te zapowiadają chęć głębokich reform Unii oraz referendum w sprawie wyjścia kraju z unii walutowej, co mogłoby doprowadzić do jej całkowitego końca.

Brytyjski dziennikarz powiedział też, że w obliczu rosnącego kryzysu strefy euro i całej Unii Europejskiej Wielka Brytania powinna trzymać się swoich wcześniejszych założeń związanych z Brexitem i z całych sił próbować zachować członkowstwo w Jednolitym Rynku Europejskim.

Fabio Massimo Cataldo, polityk Ruchu Pięci Gwiazd powiedział, że Brexit jest wynikiem "poszanowania brytyjskiej władzy dla demokracji". Stwierdził też, że przyszły włoski rząd będzie bronił Wielką Brytanię przed próbami zemsty Unii Europejskiej za Brexit.