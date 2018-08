Kryzys w finansowaniu councilów może wpłynąć na najbardziej potrzebujące dzieci

fot. Getty

Cięcia budżetowe dla lokalnych councilów będą miały wpływ nie tylko na życie dorosłych, ale także na życie dzieci, i to tych najbardziej potrzebujących.

Komisarz ds. dzieci, Anne Longfield (Children’s Commissioner) ostrzegła, że brak finansowania dla lokalnych władz ma druzgocący wpływ na najmłodszych obywateli. Longfield wezwała także rząd do interwencji w tej sprawie, w celu upewnienia się, że dzieci oraz osoby młode nie będą narażone na ryzyko utraty świadczeń. Uwagę komisarz zwróciła council East Essex, która ogłosiła ograniczenie świadczeń do absolutnego minimum, twierdząc, że przeciwnym wypadku w ciągu trzech lat czeka ją bankructwo.

Tylko najbardziej potrzebujące osoby otrzymają dostęp do wszystkich świadczeń. Reszta z nich ma być realizowana przez rodziny oraz wolontariuszy. Na podobny krok zdecydował się council Northamptonshire, który również ogłosił, że wisi nad nim groźba bankructwa.

Władze lokalne mają prawny obowiązek zapewnienia świadczeń dla dzieci, ale wiele z nich ostrzegło, że nie mają na to odpowiednich środków.

"Jestem bardzo zaniepokojona tym, że kłopoty finansowe, przed którymi stanęły władze Northamptonshire, będą oznaczały, że zabraknie pieniędzy na świadczenia dla najbardziej potrzebujących dzieci. To może mieć dla nich katastrofalne skutki" - powiedziała Anne Longfield w wywiadzie dla rozgłośni BBC Radio 4.

Komisarz ds. dzieci powiedziała też, że analizy wykonane przez thik-thank Institute for Fiscal Studies pokazały, iż połowa wydatków na dzieci stanowią koszty opieki nad nimi. Jeśli do opieki wliczymy rejestr ochrony dziecka, to tylko te dwa świadczenia będą stanowiły około 80 proc. wydatków, a to zostawia bardzo mało na pozostałe.

"Councile już zostały ostrzeżone, że nie będą mogły wypełnić wszystkich obowiązków statutowych. Codziennie dochodzą do mnie wiadomości od rodzin z dziećmi na temat tego, że nie otrzymują one pomocy".

Anne Longfield twierdzi też, że dzieci pochodzące z rodzin z "problemami psychicznymi" są najbardziej narażone na pozostawienie przez lokalne władze.

"Jeśli nie możemy pomóc dzieciom z problemami, które nie są obecnie palące, to w krótkim okresie czasu czeka nas kryzys, ponieważ problemy te będą narastać. Gdy problem już nadejdzie, to wtedy trudniej będzie wyjść z tego kryzysu" - powiedział Anne Longfield.