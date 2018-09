Koszty ślubu i wesela w UK najwyższe w historii!

Bezdomna Polka miała pracować w UK. Zamiast tego zmuszono ją do ślubu z Pakistańczykiem Polka miała przyjechać do Wielkiej Brytanii, żeby pracować w sklepie. Jednak okazało się, że padła ofiarą handlarzy ludźmi, którzy zmusili ją do ślubu z Pakistańczykiem.

12-latka bierze ślub z 37-latkiem. Norwegia w szoku Blog, który opisuje historię 12-letniej Theas Bryllup bardzo szybko zyskał ogromną popularność i ma obecnie ponad pół miliona czytelników. Nastolatka opisuje w nim przygotowania do ślubu, do którego zmusza...

Polski ślub w UK I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską... - te słowa przysięgi coraz częściej wypowiadane są w Wielkiej Brytanii przez naszych rodaków, którzy właśnie tu zdecydowali się wypowiedzieć sakramentalne...

Zrób swój własny Royal Wedding - jak wziąć ślub w stylu Harry`ego i Meghan? Bierzesz ślub i chcesz uczcić to stylowym weselem? Przebojem tego "sezonu ślubnego" jest rzecz jasna kolejne brytyjskie "Royal Wedding" z udziałem księcia Harry`ego i Meghan Markle.

Ile kosztuje wesele w Wielkiej Brytanii? Niewątpliwie wesela to wspaniała sprawa. Dwójka ludzi otwiera nowy rozdział w swoim życiu, a ich rodzina i przyjaciele mogą szaleć do białego rana. Jednak wesela podobne są do przysłowiowego kija, który...

Bierzesz ślub w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się jakie czekają cię formalności Decyzja o ślubie, to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Jednak zanim szczęśliwi młodzi staną przed ołtarzem, to trzeba przygotować się na masę formalności. W tym tekście dowiecie się, co dokładnie...