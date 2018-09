Koszmarny błąd w trakcie cesarskiego cięcia: Lekarz przeciął wcześniakowi głowę

Sepsa to zagrożenie, którego powszechna świadomość wciąż jest niewielka. Coś o niej wiemy, kojarzymy głównie z noworodkami, ale tak naprawdę w codziennym życiu często o niej zapominamy. To wielki błąd,...

Skuteczny relaks w 5 minut? Sprawdź jak to zrobić!

Masz dużo zaległej pracy, niedokończony projekt z terminem do jutra, za godzinę masz przemowę na konferencji lub ważne spotkanie biznesowe? Oznacza to tylko jedno, to idealny czas by się zrelaksować.