KOSZMARNA wpadka polskiego IPN`u - Polacy pierwsi do walki, ale ostatni do znajomości angielskiego!

"Poland first to figth" - takiej treści napis znalazł się na banerze mającym przypominać o tym, że nasz naród jako pierwszy ruszył do walki podczas II Wojny Światowej. Idea jak najbardziej szczytna, tylko wykonanie kuleje.

O co chodzi? Otóż rzeczony baner został umieszczony na ścianie kamienicy zlokalizowwanej przy pl. Żołnierza w Szczecinie. Znajduje się na nim grafika przedstawiająca polską flagę oraz napisy przypominające o dwóch ważnych datach - "01.09.1939 Agresja III Rzeszy na Polskę" oraz "17.09.1939 Agresja Związku Sowieckiego na Polskę". Całość została okraszona dużej wielkości napisem w języku angielskim przypominającym kto jako pierwszy chwycił broń podczas największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata.

Szkoda tylko, że IPN`owski baner został wykonany z... błędem! Jak zwróciła uwagę jedna z czytelniczek "Gazety Wyborczej", która zajmuje się nauczaniem języka angielskiego w sformułowaniu "Poland first to figth" znalazła się wstydliwa literówka. Zamiast "FIGHT" napisano "FIGTH". Pomyłka niby niewielka, ale jednak pokazuje jacy "profesjonaliści" pracują w Instytucie Pamięci Narodowej i kreują wizerunek Polski na świecie.

Co ciekawe, reporterzy "GW" zwrócili się z do IPN`u w tej sprawie. Odpowiedziała im Magdalena Ruczyńska, która pełni funkcję p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. "Dziękujemy za zwrócenie uwagi na literówkę, która pojawiła się na banerze. Ten błąd nie utrudniania zrozumienia znaczenia tego hasła. Najpóźniej w dniu jutrzejszym napis na banerze zostanie poprawiony" - czytamy w oświadczeniu.

Abstrahując już od literówki, bo te jak wiadomo mogą przytrafić się każdemu, warto zadać sobie pytanie o sensowność tego typu działań.

Mamy świadomość, że baner nawiązuje do słynnego plakatu Marka Żuławskiego, ale na dobrą sprawę do kogo skierowana jest taka akcja? Lokalizacja szczecińska, hasło po angielsku, wyjaśnienie po polsku... Nic tu nie trzyma się przysłowiowej kupy.