Korzystacie z Airbnb? Po przeczytaniu tej historii będziecie znacznie bardziej czujni...

Fot. Getty

Portal Airbnb zawojował świat, a z globalnej platformy, która łączy gospodarzy i gości, korzystają już dziesiątki milionów ludzi. Jak jednak każdy projekt, tak i Airbnb ma swoje ciemne strony, o czym przekonała się para Brytyjczyków...



„W samym sercu naszej misji leży przekonanie, że ludzie są z gruntu dobrzy, a każda wspólnota jest miejscem, w którym można znaleźć poczucie przynależności” - pisze na portalu Airbnb jego współzałożyciel i dyrektor generalny Brian Chesky. I... z gruntu rzeczy ma rację, ponieważ gdyby tak nie było, Airbnb nie święciłby na świecie takich triumfów, pozwalając ludziom wynajmować pokoje lub całe mieszkania u gospodarzy na całym świecie. Ale, jak przekonała się gorzko para z Wielkiej Brytanii, wśród gospodarzy zdarzają się też czasem czarne owce...

Dougie Hamilton wynajął wraz ze swoją partnerką pokój w Toronto. Apartament był schludny, ładnie urządzony, ale uwagę Brytyjczyka niemal natychmiast przykuł cyfrowy zegar ustawiony na stoliku nocnym. Po dokładnym obejrzeniu zegara okazało się, że... była w nim ukryta niewielka kamera.

Hamilton, który na co dzień mieszka w Glasgow, nie zastanawiał się zbyt długo i nie tylko powiadomił o zdarzeniu Airbnb, ale też wezwał policję. - Airbnb poinformowało nas, że właściciel tego mieszkania ma jeszcze 6 innych lokali, które zostały ocenione przez setki ludzi, dlatego zdaje się, że mieliśmy po prostu szczęście. Byliśmy w apartamencie zaledwie 20 minut, gdy dojrzałem zegarek. Spędziliśmy w mieście intensywny dzień i w końcu udało nam się dotrzeć do mieszkania Airbnb, żeby się zrelaksować. Przez przypadek popatrzyłem chwilę dłużej na zegar. Coś sprawiło, że w głowie poczułem się niekomfortowo. Zegar był połączony z kabelkiem, tak jakby z ładowarką i to nie było całkowicie w porządku. Najdziwniejsze jednak było to, że wcześniej na Facebooku oglądałem film o tym, jak ukryte mogą być małe kamery i w naszym apartamencie była właśnie taka kamerka w zegarze – opisał całą sytuację rozgoryczony Hamilton.



