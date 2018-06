Kontrowersyjna informacja w polskim sklepie skierowana do złodziei!

fot. Facebook

W jednym z polskich supermarketów pojawiła się informacja skierowana do potencjalnych złodziei, która stanowi ostrzeżenie przed tym, że w przypadku złapania danej osoby na kradzieży, jej wizerunek zostanie opublikowany, gdyż kradzież na terenie sklepu stanowi automatyczne wyrażenie na to zgody.

Klienci jednego z polskich sklepów dostali dobitne ostrzeżenie przed tym, że, jeśli ktokolwiek zdecyduje się na kradzież na terenie obiektu, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

W informacji wystawionej w sklepie możemy przeczytać: „Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim OSOBY KRADNĄCE na terenie obiektu WYRAŻAJĄ ZGODĘ na publikację swojego wizerunku na portalach społecznościowych i witrynie sklepu. ZŁODZIEJ niewyrażający na to zgody, proszony jest o opuszczenie sklepu”.

Okazuje się jednak, że informacja ta może mieć tak naprawdę mało wspólnego z prawem. Zgodnie z art. 81 ustawy, do którego się odwołano w informacji zamieszczonej w polskim supermarkecie:

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Pytanie polega jednak na tym, czy faktycznie ktokolwiek może udzielić zgody na publikowanie swojego wizerunku przez samo wejście na teren danego obiektu. Wygląda na to, że potencjalny złodziej miałby podstawy do tego, aby pozwać wspomniany sklep, gdyby ten opublikował jego wizerunek, gdyż zgoda na to musi być udzielona w sposób wyraźny oraz precyzujący sposób rozpowszechniania wizerunku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 stycznia 2009 roku, sygn. I Aca 22/09: „Tylko zgoda upoważnia do wykorzystania – publikowania – wizerunku osoby prywatnej. I to tylko w określonym zakresie, a nie dla innych celów, choćby nawet społecznie ważnych”.

