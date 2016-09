Konkurs sieci kin Odeon – wygraj bilety na “Sługi Boże”! Uncategorized

Wygraj z “Polish Express” bilety do kina i zobacz znakomity polski film w brytyjskim kinie! Nasza redakcja wraz z siecią kin Odeon zaprasza do udziału w konkursie.

Po sukcesie filmów „Pitbull. Nowe Porządki” i „ Planeta Singli” zapraszamy na coś znacznie mocniejszego. Film „Sługi Boże” to polska, lepsza wersja „Kodu Da Vinci”! Ten film ogląda się z zapartym tchem od pierwszej do ostatniej sekundy. Przygotujcie się na niesamowite przeżycia… Równoczesna premiera w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii – 16 września 2016 r. Mamy dla Was 4 podwójnie wejściówki na seans obrazu „Sługi Boże”. Aby je zdobyć wystarczy odpowiedzieć na nasze konkursowe pytanie:

W jakich filmach zagrał odtwórca głównej roli „Sług Bożych” Bartłomiej Topa? Wymień przynajmniej trzy produkcje z jego udziałem.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na nasz mailowy adres [email protected] Termin konkursu upływa w sobotę 17 września o północy. Zwycięzców wyłonimy na drodze losowania. Wszystkich, którym się poszczęści prosimy o jak najszybsze podanie kina i daty, w których będą chcieli odebrać swoją nagrodę – PRZYNAJMNIEJ na 2 dni przed planowanym seansem.

A czego można spodziewać się po “Sługach Bożych”?

Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda Niemka. Śledztwo prowadzi doświadczony komisarz Warski. Ku jego niezadowoleniu do sprawy zostaje przydzielona także Ana Wittesch – niemiecka policjantka o polskich korzeniach. Warski nie wie, że Ana przyjechała do Wrocławia prowadzić jeszcze inne, tajne dochodzenie. Wkrótce okazuje się, że do Wrocławia przybywa także wysłannik Watykańskiego Banku dr Kuntz. Co łączy samobójstwo niemieckiej studentki, tajne śledztwo Any Wittesch i przyjazd wysłannika z Watykanu? Zanim zagadka zostanie rozwiązana, komisarz Warski i Ana Wittesch muszą nauczyć się współpracować i wzajemnie sobie zaufać. Tymczasem z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się kolejna dziewczyna…

Pokazy „Sług Bożych” odbędą się w około 100 kinach! Zaczynamy w sieci Odeon, a w terminie późniejszym film będzie grany w sieciach Vue, Savoy, Reel Picture i innych. Liczymy na Państwa komentarze po projekcji. Zapraszamy na nasze strony internetowe: PhoenixProductionsLLCoraz PolskieFilmyUK, gdzie lista kin będzie uzupełniana na bieżąco. Serdecznie zapraszamy do kin! Bilety do nabycia w kasach kin Odeon oraz na www.odeon.co.uk (Wielka Brytania) i www.odeoncinemas.ie (Irlandia).

Aktualna lista kin:

ODEON IRLANDIA:

1. Blanchardstown ALL WEEK

2. Cavan FSS

3. Charlestown ALL WEEK

4. Coolock ALL WEEK

5. Limerick ALL WEEK

6. Naas ALL WEEK

7. Newbridge ALL WEEK

8. Point Village Dublin ALL WEEK

9. Waterford ALL WEEK

ODEON UK:

1. Bath FSS

2. Basingstoke ALL WEEK

3. Belfast ALL WEEK

4. Broadway Plaza Manchester ALL WEEK

5. Blackpool ALL WEEK

6. Bournemouth ALL WEEK

7. Bracknell ALL WEEK

8. Brighton FSS

9. Bristol 6 DAY

10. Cardiff ALL WEEK

11. Chatham ALL WEEK

12. Colchester FSS

13. Coventry ALL WEEK

14. Crewe FSS

15. Darlington FSS

16. Derby ALL WEEK

17. Dudley ALL WEEK

18. Dundee ALL WEEK

19. Dunfermline FSS

20. Edinburgh Lothian Rd ALL WEEK

21. Exeter FSS

22. Glasgow Quay ALL WEEK

23. Greenwich ALL WEEK

24. Hatfield ALL WEEK

25. Hereford FSS

26. Holloway ALL WEEK

27. Hudersfield ALL WEEK

28. Hull ALL WEEK

29. Kettering ALL WEEK

30. Kingston ALL WEEK

31. Lee Valley ALL WEEK

32. Bradford Leeds ALL WEEK

33. Llanelli FSS

34. Leicester ALL WEEK

35. Lincoln ALL WEEK

36. Liverpool One ALL WEEK

37. London Panton St ALL WEEK

38. Maidenhead ALL WEEK

39. Maidstone ALL WEEK

40. Manchester Printworks ALL WEEK

41. Manchester Trafford ALL WEEK

42. Mansfield ALL WEEK

43. Metrocentre Newcastle ALL WEEK

44. Milton Keynes Stadium ALL WEEK

45. Norwich ALL WEEK

46. Nuneaton ALL WEEK

47. Orpington FSS

48. Oxford George St ALL WEEK

49. Port Solent FSS

50. Preston ALL WEEK

51. Rochdale ALL WEEK

52. Sheffield ALL WEEK

53. Southampton ALL WEEK

54. Southend ALL WEEK

55. Stoke ALL WEEK

56. Streatham ALL WEEK

57. Swansea ALL WEEK

58. Tamworth ALL WEEK

59. Taunton FSS

60. Telford ALL WEEK

61. Trowbridge FSS

62. Tunbridge Wells ALL WEEK

63. Uxbridge ALL WEEK

64. Warrington ALL WEEK

65. Weston Super Mare FSS

66. Wimbledon ALL WEEK

67. Worcester ALL WEEK

68. Wrexham Eagles Meadow ALL WEEK

*FSS – piatek, sobota, niedziela