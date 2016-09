Konkurs sieci kin Odeon rozwiązany – oto nasi zwycięzcy!

W miniony czwartek ogłosiliśmy konkurs dla naszych czytelników – razem z siecią kin Odeon mieliśmy do rozdania cztery podwójne wejściówki na seans polskiego filmu “Sługi Boże”. Piszemy “mieliśmy” bo konkurs został właśnie rozstrzygnięty!

Nasza redakcyjna skrzynka została dosłownie zasypana odpowiedziami na pytanie, które okazało się banalnie proste. Na drodze losowania wyłoniliśmy naszych zwycięzców. Oto oni:

Joanna Kamysz-Grabiec

Robert Chwacinski

Sławomir Górecki

Dorota Mikołajczyk

Wszystkich, którym się poszczęściło prosimy o jak najszybsze podanie kina i daty, w których będą chcieli odebrać swoją nagrodę – proszę to zrobić PRZYNAJMNIEJ na 2 dni przed planowanym seansem! Jeśli znajdujecie się na tej liście sprawdźcie pocztę – powinniście dostać od nas maila.

Aktualna lista kin:

ODEON IRLANDIA:

1. Blanchardstown ALL WEEK

2. Cavan FSS

3. Charlestown ALL WEEK

4. Coolock ALL WEEK

5. Limerick ALL WEEK

6. Naas ALL WEEK

7. Newbridge ALL WEEK

8. Point Village Dublin ALL WEEK

9. Waterford ALL WEEK

ODEON UK:

1. Bath FSS

2. Basingstoke ALL WEEK

3. Belfast ALL WEEK

4. Broadway Plaza Manchester ALL WEEK

5. Blackpool ALL WEEK

6. Bournemouth ALL WEEK

7. Bracknell ALL WEEK

8. Brighton FSS

9. Bristol 6 DAY

10. Cardiff ALL WEEK

11. Chatham ALL WEEK

12. Colchester FSS

13. Coventry ALL WEEK

14. Crewe FSS

15. Darlington FSS

16. Derby ALL WEEK

17. Dudley ALL WEEK

18. Dundee ALL WEEK

19. Dunfermline FSS

20. Edinburgh Lothian Rd ALL WEEK

21. Exeter FSS

22. Glasgow Quay ALL WEEK

23. Greenwich ALL WEEK

24. Hatfield ALL WEEK

25. Hereford FSS

26. Holloway ALL WEEK

27. Hudersfield ALL WEEK

28. Hull ALL WEEK

29. Kettering ALL WEEK

30. Kingston ALL WEEK

31. Lee Valley ALL WEEK

32. Bradford Leeds ALL WEEK

33. Llanelli FSS

34. Leicester ALL WEEK

35. Lincoln ALL WEEK

36. Liverpool One ALL WEEK

37. London Panton St ALL WEEK

38. Maidenhead ALL WEEK

39. Maidstone ALL WEEK

40. Manchester Printworks ALL WEEK

41. Manchester Trafford ALL WEEK

42. Mansfield ALL WEEK

43. Metrocentre Newcastle ALL WEEK

44. Milton Keynes Stadium ALL WEEK

45. Norwich ALL WEEK

46. Nuneaton ALL WEEK

47. Orpington FSS

48. Oxford George St ALL WEEK

49. Port Solent FSS

50. Preston ALL WEEK

51. Rochdale ALL WEEK

52. Sheffield ALL WEEK

53. Southampton ALL WEEK

54. Southend ALL WEEK

55. Stoke ALL WEEK

56. Streatham ALL WEEK

57. Swansea ALL WEEK

58. Tamworth ALL WEEK

59. Taunton FSS

60. Telford ALL WEEK

61. Trowbridge FSS

62. Tunbridge Wells ALL WEEK

63. Uxbridge ALL WEEK

64. Warrington ALL WEEK

65. Weston Super Mare FSS

66. Wimbledon ALL WEEK

67. Worcester ALL WEEK

68. Wrexham Eagles Meadow ALL WEEK

*FSS – piatek, sobota, niedziela