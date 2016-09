Koniec problemów z przyznawaniem Tax Credits! Ludziom niesłusznie odbierano zasiłki

Po serii skarg na bezprawne wstrzymanie prawa do pobierania dodatków Tax Credits, HM Revenue & Customs kończy współpracę z firmą Concentrix. Amerykański gigant popełnił tyle błędów, że skrzywdził swoimi działaniami tysiące osób o niskich dochodach.

Firma Concentrix miała się zająć wyłudzaniem dodatków Tax Credits, tak wśród Brytyjczyków jak i imigrantów. HM Revenue & Customs podpisał z Concentrix 3-letni kontrakt, który miał zostać zrewidowany w maju 2017 r. Ale już teraz wiemy, że HMRC nie przedłuży kontraktu z amerykańską firmą.

Powodem zerwania współpracy z Concentrix są skandaliczne błędy popełnione przez pracowników firmy, które poskutkowały odebraniem tysiącom rodzin prawa do pobierania dodatków Tax Credits. Eksperci Concentrix często pozbawiali rodziny dodatków w sposób arbitralny, a do tego firma gubiła listy informujące o odebraniu prawa do zasiłku i nie przestrzegała 30-dniowego terminu przysługującego osobom pobierającym Tax Credits na odwołanie.

Co będzie teraz? HM Revenue & Customs przejmie zadania powierzone firmie Concentrix i będzie musiał naprawić szkody wyrządzone osobom pobierającym dodatki Tax Credits. HMRC już zatrudnił ponad 150 osób do obsługi skarg związanych z bezprawnym odebraniem prawa do otrzymywania dodatków dla osób o niskich dochodach. A skarg takich jest już ponad 2 tys. i w najbliższym czasie prawdopodobnie jeszcze ich przybędzie.