Kompletna ruina - ZOBACZ zdjęcia domu zrównanego z ziemią przez sfrustrowanego budowlańca

W hrabstwie Hertfordshire sfrustrowany budowlaniec zrównał z ziemią dom, przy którym pracował. Zobacz zdjęcia nieruchomości, która wygląda jak po wybuchu bomby!

O całej sprawie czytamy na łamach "The Sun". W Buntingford, hrabstwo Hertfordshire 31-letni budowlaniec miał dosłownie zrównać z ziemią budowany przez niego dom. Zrobił to koparką. Powód? Podobno właściciel niedokończonej nieruchomości jest mu winien pieniądze za wykonaną pracą. Według relacji świadków po tym jak dopełnił swojego dzieła zniszczenia miał z podziwem przyglądać się temu, co zrobił i... robić zdjęcia.

Burzyciel bardzo szybko został aresztowany przez policję. Obecnie przebywa w areszcie. Szkody, które wyrządził wyceniono na około 500 tysięcy funtów. Dodajmy, że szacunkowa wartość niemal ukończonego domu sięgała 2.5 miliona funtów.

"Dom wygląda jak po potężnym trzęsieniu ziemi albo wybuchu bomby" - komentowała na łamach "The Sun" Elaine Francois. Z kolei lokalna policja w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia zniszczonego domu. Trzeba przyznać, że te fotografie robią wrażenie. Zobaczcie sami:

Oficerowie East Herts Rural Police wciąż badają tę sprawę i gromadzą materiał dowodowy. Natomiast już teraz okoliczni mieszkańcy boją się o swoje własne nieruchomości. Co jeśli jakiś inni sfrustrowany robotnik budowlany weźmie na cel ich cztery kąty?