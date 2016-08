Wiosna zawitała już w Niemczech na dobre, ale Niemki nie mają się specjalnie z czego cieszyć. Wraz z dobrą pogodą na ulice znów wyszli imigranci, którzy zaczęli dosłownie polować na kobiety. Do nasilonych ataków seksualnych doszło właśnie w Darmstadt, podczas festiwalu muzycznego.

Na policję w Darmstadt zgłosiło się już 18 kobiet, które twierdzą, że podczas festiwalu muzycznego Schlossgrabenfest było molestowanych seksualnie. Kobiety miały być obmacywane przez kilku imigrantów, i to w podobny sposób, jak to miało miejsce w Kolonii – mężczyźni najpierw otaczali swoje ofiary z każdej strony, a później dotykali je, ciągnęli za włosy i szarpali za ubrania.

Policji w Darmstadt udało się już złapać 3 podejrzanych, a kolejnych 2 lub 3 jest w związku z tą sprawą poszukiwanych. Wszyscy zatrzymani to imigranci pochodzenia pakistańskiego, w wieku od 28 do 31 lat. Pakistańczycy starają się w Niemczech o azyl, ale jeśli zostaną uznani winnymi molestowania seksualnego, to zostaną deportowani do swojego rodzinnego kraju.

Po serii ataków seksualnych w Niemczech w noc sylwestrową, kwestia rozbuchanych potrzeb seksualnych imigrantów nieco przycichła. I choć media nagłaśniały od czasu do czasu kolejne przypadki molestowania, to w porównaniu do początku roku skala zjawiska z pewnością spadła. Teraz jednak, gdy wreszcie zrobiło się ciepło, należy się spodziewać, że do ataków seksualnych znów będzie dochodziło częściej. Wiele kobiet będzie prawdopodobnie musiało wybrać – albo ubrać się lżej, ale też i narazić się na ewentualne molestowanie ze strony imigrantów, albo zabezpieczyć się na taką ewentualność, ale za to umierać z gorąca.

