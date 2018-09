Policja opublikowała zdjęcie kobiety, której ciało zostało znalezione w ogrodzie w zachodnim Londynie, to Sandra Zmijan

Policja opublikowała zdjęcie Sandry Zmijan, której poszukiwano od soboty. Jej ciało zostało znalezione w przydomowym ogrodzie w poniedziałek około 9:40 rano w zachodnim Londynie. W związku ze sprawą aresztowano także 26-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o morderstwo.

Metropolitan Police opublikowała zdjęcie kobiety z apelem do każdego, kto może posiadać jakiekolwiek informacje na temat tego, co robiła i gdzie się znajdowała po godzinie 20 w czwartek w ubiegłym tygodniu. Śledczy podejrzewają, że Sandra Zmijan tamtego wieczora udała się ze swojego domu w Southall do Whittington Avenue w Hayes.

„Chcielibyśmy usłyszeć od kogokolwiek, kto widział Sandrę od czwartku wieczorem, dzięki czemu moglibyśmy odtworzyć jej działania. Dokonaliśmy aresztowania, jednak apelujemy do każdego, kto posiada interesujące nas informacje o telefon pod numer 020 8721 4205 lub anonimowo pod 0800 555 111” – powiedział detektyw Simon Harding. Morderstwo Sandry Zmijan jest jednym z setki zabójstw, do których doszło w tym miesiącu w Londynie.

