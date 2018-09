ZOBACZ "Kler" - najnowszy film Wojtka Smarzowskiego od 12 PAŹDZIERNIKA w kinach w UK i Irlandii

12 października do kin na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii wejdzie jedna z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat - w Polsce "Kler", nowy film Wojtka Smarzowskiego już wzbudza liczne kontrowersje i dyskusje, a bilety się wyprzedają dosłownie na pniu. Jak będzie na Wyspach?

Losy trzech księży: Kukuli, Lisowskiego i Trybusa przed laty związał tragiczny wypadek. Obecnie ks. Lisowski robi karierę pracując w kurii u arcybiskupa Mordowicza, ks. Kukula ma problemy na parafii, a ks. Trybus jest proboszczem na wsi. W rocznicę wypadku duchowni obchodzą swoje ocalenie spotykając się razem. Losy trzech księży splotą się znowu, a przyszłe zdarzenia wpłyną na ich dalsze życie...

Tak wygląda zapowiedź najnowszego filmu Wojtka Smarzowskiego, jednego z najwybitnijeszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych filmowców w Polsce. Ma on na swoim koncie takie filmy, jak "Wołyń", "Dom zły", "Drogówka". Od lat kręci mocne i bezkompromisowe kine, pokazując Polskę bez upiększeń i cenzury. Wszystko wskazuje na to, że z "Klerem" będzie podobnie. Film na długo przed swoją oficjalna kinową premierą i przed pokazem na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni budził kontrowersje. Już w sierpniu zmuszono dystrybutora do usunięcia z serwisu YouTube zwiastunu filmu. Niedługo później wrócił - tym razem wzbogacony o scenę łóżkową z udziałem prawie nagich Joanny Kulig i Roberta Więckiewicza.

W Polsce film rozpętał prawdziwe piekło. Ks. Isakowicz-Zaleski skrytykował Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie filmu. Mówił, że "Kler" to "agitka wojującego ateisty, a nie kino moralnego niepokóju". Łukasz Adamski z prawicowego portalu wPolityce.pl napisał, że to "film wściekle antyklerykalny" i "to film nieprzyjaciela Kościoła". Jeszcze dalej posunęła się posłanka PiS Anna Sobecka, która postuluje, aby całkowicie wycofać go kina.

Dodajmy, że wejściówki na film rozchodzą się błyskawicznie. Widze po prostu chcą go obejrzeć. W pewnym momencie trzeba było organizować dodatkowy pokaz dla tysiąca osób (na dużej scenie Teatru Muzycznego), a obraz Smarzowskiegoi okazał się "hitem frekwencyjnym festiwalu filmowego w Gdyni". W Polsce będzie miał swoją premierę 28 września, a do kin w Irlandii i Wielkiej Brytani wejdzie nieco później, bo 12 października dzięki Phoenix Productions LLC.

Bilety są już w sprzedaży, a obraz pod angielskim tytułem "Clergy" będzie można obejrzeć w mulipleksach sieci ODEON, IMC, CINEWORLD, OMNIPLEX. Ab sprawdzić gdzie grany jest film i zarezerwować bilet KLIKNIJ TUTAJ.

Zobaczcie jak wygląda trailer:

Lista kin, w których grany będzie flm:



