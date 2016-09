Kiedyś piękna, dzisiaj oszpecona – poznaj modelkę, która jest inna niż wszyscy

Jest ofiarą ataku kwasem – tak częstej tragedii, jaka spotyka indyjskie kobiety z rąk mężczyzn. Nie godzi się jednak z rolą ofiary, chce pokazać światu, że takich jak ona jest o wiele więcej. Chce też normalnie żyć, dlatego dziś spełnia się jako modelka.

Jej wygląd wielu może szokować, zwłaszcza, na modowym wybiegu. Ma poparzoną i zniekształconą twarz po tym, kiedy w 2014 roku padła ofiarą ataku z użyciem kwasu. Jednak nie przeszkodziło jej to w tym, by pojawić się na wybiegu podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku.

Ofiary cichej przemocy

Reshma Qureshi jest jedną z wielu ofiar ataku kwasem. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Indii w 2015 roku zgłoszono setki tysięcy przestępstw skierowanych przeciwko kobietom (327 tys. 394 przypadki). Nie jest to jednak wszystko, wiele ataków nie jest zgłaszana gdyż kobiety obawiają się społecznego odrzucenia, obarczenia winą lub też hamuje je wstyd.

Forma karania

Oblewanie kobiet kwasem to jedna z najpopularniejszych i najbardziej okrutnych form ataku w Indiach i Bangladeszu. Kobieta może stać się ofiarą nawet z bardzo błahego powodu jakim jest odrzucenie propozycji zaręczyn. Sprawcom najczęściej wina uchodzi na sucho i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Obecnie coraz więcej fundacji i organizacji z sektora pozarządowego stara się jednak nagłośnić sytuację i wpłynąć na rząd, by ten realnie zajął się problemem.

Zaostrzenie prawa

Jedną z takich organizacji jest Make Love Not Scars, o której zrobiło się bardzo głośno po tym, jak opublikowała poradniki makijażowe, których bohaterką była właśnie Reshma Qureshi. Na filmikach poparzona dziewczyna udzielała rad jak malować się szminką czy eyelinerem, jednak nie to jest ich głównym celem. Oglądając film dopiero na końcu poznajemy prawdziwy powód jego powstania. Jest to apel o podpisanie petycji dotyczącej tego, by wprowadzono lepszą kontrolę sprzedaży skoncentrowanego kwasu w Indiach.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)