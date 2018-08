Kasyna internetowe w UK dla Polaków

Mieszkasz za granicą i wiesz, że prawo w UK pozwala Ci na dużo więcej, niż w Polsce? Nie chodzi nam tylko o legalizację posiadania marihuany (pod pewnymi warunkami), ale o hazard online. Ten w Wielkiej Brytanii jest popularny od wieków, a teraz ma się dobrze jak nigdy dotąd. Być może zdarzyło Ci się zagrać w kasynie naziemnym w Anglii, ale to jego internetowe odpowiedniki przeżywają swój prawdziwy rozkwit i o tym będzie mowa.



Co wolno Ci w UK, a co jest zabronione w Polsce?



Jeśli orientujesz się troszkę w temacie, zapewne wiesz, że po nowelizacji ustawy hazardowej w Polsce, gra w kasynie online stała się drażliwym tematem. Rząd w Polsce dąży do uregulowania rynku, a ustawa ma na celu zmniejszenie tak zwanej szarej strefy.

Póki co ministerstwo zezwoliło na działalność dziewięciu firmom, które prowadzą działalność bukmacherską przez internet. Kasyno online jest całkowicie zakazane, a gra w pokera nawet z przyjaciółmi jest uznawana za nielegalną. Plan jest taki, że powstanie e-kasyno będące własnością państwa i nadzorowane przez Totalizator Sportowy. Zaraz, zaraz... Czy to nie brzmi znajomo?

Czy, aby nie wracamy do komuny? Podsumując, legalne jest tylko stawianie zakładów sportowych u bukmacherów, którzy posiadają koncesję Ministra Finansów. Wszystkie inne serwisy zagraniczne są w świetle polskiego prawa nielegalne.

Każde kasyno online, które chce działać legalnie na polskim rynku, powinno ubiegać się o koncesję polskiego ministra finansów i płacić 12% podatku. Nie jest to na szczęście podatek od wygranych, który musi płacić gracz. Płaci bukmacher sportowy i to całkiem sporo. Owe 12% to kwota od każdego zakładu.

Jeśli więc obstawiasz zakład na kwotę 100 funtów na zwycięstwo Francji w meczu z Chorwacją, 12 funtów trafi do Skarbu Państwa. Ponadto, graczy obowiązuje podatek od wygranych, z którego należy się rozliczyć. Pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej. Oznacza to, że gracz nie musi deklarować wygranej w Urzędzie Skarbowym.

Robi to za niego podmiot przekazujący wygraną. W kategorii wygranej mieszczą się nagrody pieniężne otrzymane w publicznych konkursach (nagłaśnianych w mediach), czy nagrody za konkursach o tematyce naukowej, artystycznej, kulturalnej, sportowej lub dziennikarskiej. Wszystkie te są jednak zwolnione z podatku. Nie ma również obowiązku płacenia podatku osoba, która zarabia jako ‘zawodowy hazardzista’, co zazwyczaj odnosi się do obecnie nielegalnego w Polsce pokera.

W Zjednoczonym Królestwie sprawa wygląda zupełnie inaczej. Zakłady sportowe online przeżywają renesans, ba to tutaj tak naprawdę narodził się nowoczesny hazard. Już od XVIII wieku Brytyjczycy zabawiali się obstawianiem zakładów na wyścigi konne. Ich popularność trwa do dzisiaj i jest jedną z najczęściej wybieranych form rozrywki w UK. Gracze mieszkający w Wielkiej Brytanii mają więc znacznie większy wybór, jeśli chodzi o kasyna online i strony bukmacherów (sprawdź listę kasyn online w języku polskim na Kasyno Orzeł).

Jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie, nie będziesz musiał zapłacić podatku od wygranych. Ten podobnie jak w Polsce zapłaci za Ciebie kasyno lub bukmacher. Wynika to ze zmiany prawnej w 2001 i 2014 roku, która całkowicie zniosła obowiązek podatkowy z osoby stawiającej zakłady. Podatek ten wynosi 15% od dochodów. Uchybienie zapłacenia podatku skutkuje utratą licencji na działalność w UK. Podobnie jak w Polsce osoby utrzymujące się z hazardu nie muszą płacić podatku od dochodów. Jednocześnie nigdy nie otrzymają zwrotu od podatku, w tym wypadku od przegranych.



Co, jeśli jesteś w UK tylko przejazdem lub na wakacjach i udało Ci się wygrać niezłą sumkę? Wówczas nie rozliczasz się z podatku w UK, lecz koniecznie sprawdź prawo podatkowe w kraju, w którym przebywasz na stałe. Pamiętaj jednak, że jeśli Twoja wygrana została wypłacona w gotówce i podróżujesz poza Unię Europejską, możesz zabrać ze sobą maksymalnie €10,000 (lub równowartość w innej walucie).

Prawo w UK jest znacznie łagodniejsze. Czy, aby na pewno i z czego to wynika?



W UK wierzy się, że wszystko jest dla ludzi, wystarczy to zalegalizować i odpowiednio uregulować. To dotyczy również hazardu i kasyn online. Gracze w UK są pod wyjątkową ochroną i dobrze znają swoje prawa. Wszystko za sprawą regulacji wydanych przez Gambling Commission, organ nadzorujący hazard na terenie UK. Nawet jeśli grasz w kasynie, którego siedziba znajduje się na Cyprze, czy Malcie będąc rezydentem Zjednoczonego Królestwa masz prawo do egzekwowania swoich praw wynikających z licencji wydanej przez GC.



Gambling Commision jest znana z bardzo surowych regulacji nakładanych na kasyna online i bukmacherów chcących działać na brytyjskim rynku. Uchybienie wobec nich grozi utratą licencji, bądź wysokimi karami pieniężnymi, nie mówiąc już o utracie reputacji. Co jest ‘oczkiem w głowie’ UK Gambling Commision?



Celem większości przepisów nakładanych przez GC jest ochrona gracza i zmniejszenie negatywnych skutków hazardu online. Z tego powodu kasyna online i strony, gdzie możesz obstawiać zakłady sportowe, muszą spełniać szereg wymogów. Jednym z nich jest łatwy dostęp do ustawienia limitów na koncie gracza (na depozyt, przegrane, czas sesji gry), oraz obowiązek monitorowania aktywności graczy. Sprawdzana jest nawet wiarygodność klienta i potencjalne dochody (w przypadku VIP-ów), by oszacować, czy nie gra on ponad swoje finansowe możliwości. Wszystko to, by ograniczyć problem z hazardem online do minimum i uczynić grę online maksymalnie przyjemnym doświadczeniem.



Prawo to nie jest więc łagodne dla kasyn online, ale za to tworzy przestrzeń, by chronić Cię jako klienta. W przypadku sporów, w których rozwiązanie nie padło ze strony kasyna, możesz zwrócić się bezpośrednio do UK GC lub niezależnej organizacji IBAS. Instytucje te dołożą wszelkich starań, by w przypadku zaniedbania otrzymał odszkodowanie (najczęściej w postaci zwrotu depozytu). Co robi polska ustawa hazardowa dla graczy? Póki co, grę w kasynie online innym niż to, które zostanie uruchomione przez Totalizator Sportowy uznaje za nielegalną. Zdecydowanie łatwiej jest być graczem online przebywając w UK, niż w Polsce.

Powyższy tekst jest artykułem sponsorowanym, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.