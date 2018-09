Kary cielesne w szkołach wracają do łask

W wielu szkołach na świecie kary cielesne są surowo zakazane. Jednak są takie szkoły, które postanowiły je ponownie wprowadzić.

Podczas gdy w Wielkiej Brytanii rozgorzała ponowna dyskusja nad tym, czy kary cielesne powinny być zabronione, nie tylko zresztą w szkołach, ale także w zwykłych domach obywateli, na świecie są szkoły, które na powrót wprowadzają je do swoich sal lekcyjnych. Co ciekawe nie mówimy tutaj o krajach odmiennych kulturowo od cywilizacji zachodniej, ale o Stanach Zjednoczonych. I nie, nie jest to znany ze swoich konserwatywnych poglądów, amerykański stan Teksas.

Dawanie dzieciom klapsa w domach powinno być zakazane, twierdzą brytyjscy psychologowie

Dyrekcja The Georgia School of Innovation and Classics w mieście Hephzibah w amerykańskim stanie Georgia zdecydowała się na dość kontrowersyjny krok i przesłała rodzicom kwestionariusze, w których zapytała ich o zgodę na stosowanie kar cielesnych mających na celu wprowadzenie większej dyscypliny. Najciekawsze jest to, że aż 1/3 rodziców zezwoliła na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. Nauczyciele będą więc bić dzieci specjalną, drewnianą deską, jeśli będą sprawiały problemy.

Kara ta ma być przeznaczona już dla przedszkolaków i stosowana ma być aż do dziewiątej klasy. Dyrekcja szkoły przygotowała nawet szczegółowe wytyczne, do których ma stosować się uczeń i nauczyciel wymierzający karę. Nauczyciel ma bić ucznia tylko w pośladki, a ręce ucznia mają spoczywać na biurku lub na kolanach.

"W naszej szkole mamy bardzo poważne podejście do dyscypliny. Kiedyś takie kary były normą w szkołach i wszyscy się na to godzili" - powiedział dyrektor szkoły, Jody Boulineu.

Kiedyś faktycznie w amerykańskich szkołach stosowano kary cielesne. Dostępne były też regulaminy, w których był szczegółowy wykaz przewinień za które można było otrzymać klapsy. Szkoła jednak zaznacza, że nie stosuje kar cielesnych od razu. Pierwsze przewinienie skutkuje odesłaniem ucznia do pracownika administracji, który ma przeprowadzić z nim rozmowę oraz powiadomić jego rodziców o tym, że ich dziecko naruszyło zasady. Przy drugim przewinieniu kara cielesna może być zarządzona, ale nie jest to norma. Trzecie przewinienie to już jest kara cielesna przy użyciu szkolnej deski.

Mocna kampania przeciwko pijanym kierowcom. Do imprezowiczów w toalecie przemówił... więzień!



Deska ma 60 cm długości, 15 szerokości i 2 cm grubości.