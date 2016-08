Od lat trwa debata dotycząca publicznego karmienia piersią. Co jakiś czas media na Wyspach, ale nie tylko, informują o kolejnej aferze związanej z matką, która w restauracji czy centrum handlowym chciała nakarmić dziecko i spotkała się z niechęcią, a nawet wyzwiskami i fizycznymi atakami. Jednocześnie co roku na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Karmienia Piersią, a kobiety są zachęcane, by właśnie w taki sposób karmiły swoje dzieci. Jak zatem to połączyć?

Od 1 do 7 sierpnia trwa Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią. W tym czasie szczególnie zachęca się panie, by karmiły maluszki swoim własnym mlekiem. Niestety jednak obok zachęt są też zakazy i ogólna niechęć społeczeństwa do matek, które decydują się nakarmić dziecko w miejscu publicznym. Jak to zatem jest, z jednej strony oczekuje się od kobiet tej naturalnej czynności, z drugiej zaś każe im się z nią ukrywać?

Kontrowersyjne karmienie

Temat karmienia piersią publicznie budzi kontrowersje już od dłuższego czasu. Młode matki – choć są zachęcane, kiedy już wyjdą z tym ze swojego domu, spotykają się z linczem, obelżywymi komentarzami, wyzwiskami, a czasami wręcz z agresją ze strony otoczenia. Dlaczego widok karmiącej kobiety tak bardzo oburza? Dlaczego matka, która chce w restauracji nakarmić swojego malucha zostaje z niej wypraszana?

Sprawa Liwii

Jedną z głośniejszych spraw jest proces, jaki wytoczyła Liwia Małkowska restauracji, z której właśnie z takiego powodu została wyproszona. Kiedy chciała nakarmić dziecko podszedł do niej kelner i powiedział, żeby się „powstrzymała” albo wyszła do toalety. A przecież i dla karmiącej, jak i dla dziecka posiłek w toalecie jest czymś uwłaczającym, przykrym i niehigienicznym. Z drugiej strony gdyby głodne dziecko zaczęło płakać zarówno obsługa, jak i goście pewnie także wyraziliby swoje niezadowolenie. Co zatem pozostaje w takiej sytuacji? Zamknąć karmiące matki w domach i zabronić im wychodzenia, bo budzą niesmak?



