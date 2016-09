Karma Ealing Club – największe miejsce spotkań Polaków w zachodnim Londynie ŻYCIE W UK

Trzy poziomy i dwie sale z trzema barami co weekend są miejscem zabaw dla ponad 1000 klubowiczów. Jako jedyny klub w tej części miasta, posiada zaawansowany system świateł, laserow, wyrzutni CO2, a przede wszystkim potężne nagłośnienie marki Funktion One. Lokal znajduje się w sercu Ealing – jest integralną częścią Ealing Broadway Shopping Centre.

Taka lokalizacja determinuje utrzymanie porządku i bezpieczeństwa podczas imprez. Karma Ealing Club posiada system ID SCAN – tzn. że do klubu nie zostanie wpuszczona osoba z fałszywym dokumentem tożsamosci czy poszukiwana przez policję. Jako jedyny duży lokal na Ealing, klub jest otwarty do 4.00 rano.

Tylko przez ostatni rok na scenie Karma Club wystąpiło ponad 150 DJ’ów, ponad 30 zespołów w tym: DJ Quicksilver, Darude, DJ Cameo BBC Radio1, Weekend, Bracia Figo Fagot, After Party, DJ Mirjami, DJ ACE BBC Radio 1, Duty Moonshine.

W klubie odbywają się także imprezy stacji radiowych w tym: BBC Radio 1, Bang Radio, Westside Radio. Ponadto obiekt jest regularnie wykorzystywany jako miejsce akcji programów czy filmów produkcji BBC czy MTV.

18 kwietnia odbędzie się występ niemieckiej legendy muzyki trance – Westbam. Wydarzenie będzie największym koncertem w pierwszej połowie 2015 roku. Karma Ealing Club jest największym miejscem spotkań Polakow w zachodnim Londynie.

Mimo dużej różnorodności kulturowej wśród klientów największy klub na Ealing jest doskonale znany polskiej społeczności. W każdy weekend jest odwiedzany przez ponad 300 rodaków, co zazwyczaj stanowi 1/3 klientów.

Karma Ealing Club wspiera różne gałęzie polskiego biznesu w Londynie – od sponsoringu gali WOŚP 2014, przez udostępnienie powierzchni na wydarzenia polskich redakcji w Londynie, po długofalową współpracę z polskimi portalami internetowymi, radiem i wybranymi sklepami w zachodnim Londynie.

Jak dojechać do największego klubu na Ealing?

Metro – Stacja Ealing Broadway (Central line, District line, pociągi).

Bus: 207, N207, 427, E10, 607, N7, 65.

Karma Ealing Club

1-10 High Street, W55JY

Więcej informacji o wydarzeniach, biletach czy współpracy można znaleźć na oficjalnych stronach:

www.karmaealing.com

www.facebook.com/karmaealing

Rezerwacje/urodziny/biuro: [email protected]

Marketing/wydarzenia/wynajem: [email protected]

