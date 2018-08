„Kanada jest jednym z niewielu bogatych krajów, w których większość obywateli chce więcej imigrantów”

Coraz więcej Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zastanawia się nad wyjazdem z Wysp z powodu Brexitu – część z nich wybiera zamiast powrotu do Polski, chociażby Kanadę. Postanowiliśmy porozmawiać o możliwościach, przed jakimi stoją polscy pracownicy w Kanadzie ze specjalistą w temacie.

Tony Muszynski od wielu lat zajmuje się pośrednictwem w zakresie rekrutacji wykwalifikowanych polskich pracowników przez kanadyjskie firmy. Jego kancelaria dba o to, aby nie tylko umożliwić Polakom dobry start na kanadyjskim rynku pracy, ale także zapewnić przedsiębiorcom rzetelnych pracowników. W sytuacji, kiedy część Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, rozważa ucieczkę przed Brexitem i udanie się na dalszą imigrację do kraju, w którym będą mile widziani, Tony Muszynski opowiada o realiach zatrudnienia i pracy w Kanadzie.

PE: Głównym dylematem Polaków mieszkających obecnie w Wielkiej Brytanii jest to, czy warto zostać na Wyspach po Brexicie. Ci, którzy nie widzą w UK dla siebie przyszłości, mówią wprost, że zamiast powrotu do Polski, wolą wyjechać do innego anglojęzycznego kraju. Dlaczego dobą opcją jest w tym przypadku dla nich Kanada?

Tony Muszynski: Kanada jest jednym z niewielu bogatych krajów, w których większość obywateli twierdzi, że chce więcej imigrantów. Jesteśmy drugim co do wielkości krajem na świecie, a mimo to mamy populację mniejszą niż 40 milionów. Moja prowincja, Alberta, jest ponad 3 razy większa od Polski, a ma około 1/10 mieszkańców Polski. Kanada przyjmuje już ponad 300,000 imigrantów rocznie, a ta liczba prawdopodobnie wzrośnie do 400,000 w ciągu kilku lat. Nasz publiczny system opieki zdrowotnej działa; nasze szkoły i uniwersytety są światowej klasy; Kanadyjczycy są uprzejmi i przyjaźni ... i czy wspominałem już, że Kanadyjczycy lubią i cenią imigrantów?

Czy kanadyjscy pracodawcy cenią sobie polskich pracowników?



Kanadyjscy pracodawcy cenią pracowników, którzy są wykwalifikowani, godni zaufania i ciężko pracują. Ponieważ początkowo Kanada była osiedlana przez Europejczyków (ponad 1 milion Kanadyjczyków wywodzi się z Polski), kanadyjscy pracodawcy prawdopodobnie wiedzą więcej na temat Europy i europejskich pracowników, w tym Polaków, niż pracownicy z wielu innych krajów. Może to być zaletą przy poszukiwaniu pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjazd do pracy w Kanadzie był dla polskiego pracownika możliwy?



Najłatwiejszym sposobem, aby Polacy wyemigrowali do Kanady, jest znalezienie zatrudnienia w wykwalifikowanym zawodzie i przeniesienie się do pracy w Kanadzie. Co najmniej jeden rok doświadczenia w Kanadzie w zawodzie "wykwalifikowanym" (wymagającym kształcenia uniwersyteckiego, kolegium lub szkolenia zawodowego) zwiększa szanse na stałe pozostanie w Kanadzie. Istnieje znacznie więcej programów imigracyjnych dostępnych dla osób już mieszkających i pracujących w Kanadzie niż dla osób ubiegających się o stały pobyt spoza Kanady (tj. Europy). Ważne jest, aby wiedzieć, że gdy kanadyjscy pracodawcy szukają pracowników z zagranicy to szukają przede wszystkim osób, które mają już wykształcenie, szkolenie i doświadczenie zawodowe w konkretnym zawodzie, w którym pracodawca nie może znaleźć kanadyjskich pracowników.

Euro Labor Infusion nie pomaga w rekrutacji niewykwalifikowanych lub nawet średnio wykwalifikowanych pracowników. Niestety, nie jesteśmy w stanie pomóc pracownikom fabryki, kierowcom ciężarówek i większości pracowników branży hotelarskiej (innym niż kucharzom i kierownikom restauracji) i większości ludzi, których jedynym szkoleniem było zatrudnienie. To trudna rzeczywistość.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy pośredniczącej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani pracą w Kanadzie?



Mam dwie firmy, które współpracują ze sobą. Jestem prawnikiem i ekspertem od kanadyjskich przepisów imigracyjnych. Kancelarię Muszyńskiego prowadzę od 1991 r. Z tego względu, że jestem kanadyjskim prawnikiem, pobierana jest opłata za moją poradę prawną dotyczącą "szans" moich klientów na emigrację do Kanady. Jeśli podczas konsultacji prawnej wierzę, że kanadyjski pracodawca może być zainteresowany twoimi kwalifikacjami, zaoferuję opcję zostania klientem mojej firmy rekrutacyjnej, Euro Labor Infusion. Jako rekruter mogę pobierać opłaty rekrutacyjne tylko od kanadyjskiego pracodawcy (nie od pracownika).

Ponownie, bardzo niewielu kanadyjskich pracodawców będzie chciało zapłacić rekruterowi opłatę za rekrutowanie polskich pracowników, jeśli pracodawca może znaleźć tych pracowników w Kanadzie. Im więcej potencjalny pracownik ma do zaoferowania pracodawcy w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności językowych i etyki pracy, tym większa jest szansa, że Euro Labor Infusion znajdzie zainteresowanego pracodawcę kanadyjskiego.

Na załatwienie jakich formalności mogą liczyć Polacy korzystający z usług firmy Euro Labour Infusion?



Euro Labor Infusion jest licencjonowany w wielu prowincjach Kanady w celu znalezienia zagranicznych pracowników dla kanadyjskich firm. Jeśli myślę, że CV mogłoby zainteresować kanadyjskiego klienta pracodawcy, mogę przedstawić go temu klientowi. To jest wyłączna decyzja klienta (kanadyjskiego pracodawcy), czy chce przeprowadzić wywiad, a może nawet zatrudnić pracownika.

Nawet jeśli istnieje zainteresowanie ze strony pracodawcy kanadyjskiego, pracodawca prawdopodobnie będzie musiał wystąpić do kanadyjskiego rządu o zezwolenie na zatrudnienie pracownika zagranicznego. Najpierw pracodawca musi wykazać, że reklamował pracę Kanadyjczykom, ale nie mógł znaleźć (lub wystarczająco) wykwalifikowanych Kanadyjczyków do wykonywania tej pracy.

Jako prawnik imigracyjny mogę również pomóc w formalnościach prawnych związanych z przeprowadzką do Kanady (np. Ubieganie się o pozwolenie na pracę lub ewentualne stałe zamieszkanie). Z biegiem lat osiągnęliśmy największy sukces, rekrutując wykwalifikowanych pracowników, takich jak mechanicy (szczególnie mechanicy ciężkiego sprzętu), instalatorzy płyt gipsowo-kartonowych, producenci kabin, mechanicy maszyn CNC, technicy dentystyczni i producenci serów.

W chwili obecnej nasz największy klient szuka mechaniki ciężkiego sprzętu (szczególnie w zakresie naprawy i serwisowania dużych maszyn rolniczych). Mamy również klientów poszukujących maszynistów CNC, którzy mogą nie tylko obsługiwać maszyny CNC, ale także potrafią je programować. Większość klientów jest szczególnie zainteresowana zatrudnianiem pracowników, których wykształcenie jest związane z ich pracą.

Czy Polacy, którzy decydują się na przeprowadzkę do Kanady i zatrudnienie na kanadyjskim rynku, mogą liczyć na gwarancję większego bezpieczeństwa ze strony państwa niż w przypadku Wielkiej Brytanii, w której sytuacja stała się niepewna w związku z Brexitem?



Gwarancje większego bezpieczeństwa? Przypuszczam, że niektórzy Polacy, którzy przenoszą się do Kanady, mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ nie będą musieli słyszeć ani czytać, że jest ich zbyt wielu, że powinni wracać do Polski lub że odbierają pracę miejscowym obywatelom. Kanada jest przyjaznym krajem dla imigrantów.

Może nawet najbardziej przyjazny na świecie. Jednym z możliwych powodów jest to, że mamy już duży odsetek (ponad 20%) Kanadyjczyków, którzy nie urodzili się w Kanadzie. Rząd Kanady jest zaangażowany w rozwój naszych krajów poprzez imigrację. Wielu Kanadyjczyków po raz pierwszy przyjechało do Kanady do pracy i raz pierwszy przyjechało do Kanady, by pracować, a kiedy już byli w Kanadzie, mogli znaleźć program imigracyjny, który pozwolił im na stałe pozostać.

Jeśli chcesz mieszkać w kraju, w którym imigrant (lub obywatel) czuje się "bezpiecznie", to jest to Kanada. Nasze wskaźniki przestępczości są niskie (szczególnie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi). Jedyne ‘zagrożenie’ jakie Polacy w UK mogliby odczuć (myśląc o przeprowadzce do Kanady) to obawa zmiany. Będąc tu razem z rodziną, będziesz się zastanawiać, dlaczego nie przyjechałeś tu 5 lat wcześniej.

Czy kanadyjskie prawo imigracyjne sprzyja Polakom?

Kanadyjskie przepisy imigracyjne traktują robotników, którzy są "wykwalifikowani" inaczej (i lepiej) niż pracowników, którzy są "niewykwalifikowani". Na przykład, gdy "wykwalifikowany" pracownik przyjeżdża do pracy w Kanadzie z pozwoleniem na pracę, jego małżonek lub partner ma również prawo do uzyskania "otwartego" zezwolenia na pracę, które pozwala małżonkowi lub partnerowi pracować w większości zawodów. Bez względu na to, czy pracownik jest "wykwalifikowany", czy "niewykwalifikowany", małe dzieci mogą zapisać się do bezpłatnych szkół publicznych.

Europejczycy często wybierają wyjazd do Kanady w celach zarobkowych?

Kanadyjskie przepisy imigracyjne są szczególnie przyjazne dla osób, które mają dobry angielski (lub francuski), są młode, mają dobre wykształcenie i doświadczenie w pracy, które ceni sobie kanadyjski pracodawca. Jeśli są Polacy, którzy spełniają te kryteria, mogą pomóc im kanadyjskie przepisy imigracyjne.

Polacy są również w lepszej sytuacji niż obywatele wielu innych krajów (tj. Ukrainy, Rosji, RPA), ponieważ Polacy nie potrzebują wizy, aby podróżować do Kanady. Pod warunkiem, że mają ofertę od pracodawcy, który pokazał kanadyjskiemu rządowi, że nie mogą znaleźć Kanadyjczyków do wykonywania pracy, Polak może ubiegać się o zezwolenie na pracę po przyjeździe do Kanady (na przykład na lotnisku).

Czy mając wieloletnie doświadczenie w pomocy Polakom w znalezieniu pracy w Kanadzie, firma Euro Labour Infusion zaobserwowała zwiększone zainteresowanie wśród naszych rodaków zatrudnieniem w tym kraju w ciągu ostatnich lat?



Większość Europejczyków nie powinna przyjeżdżać do Kanady "w poszukiwaniu zarobkowych". Jeśli chcą mieszkać w kraju, w którym mogą najwięcej zarobić, praca w Norwegii jest prawdopodobnie lepsza. Ponadto większość Polaków nie powinna przyjeżdżać do Kanady, jeśli chcą opuścić rodzinę w Polsce i po prostu wysyłać pieniądze do domu.

Kanada to miejsce, w którym poszukują imigrantów (którzy pewnego dnia zostaną obywatelami), a nie "pracowników-gości". Kanada to miejsce, gdzie powinieneś pracować, wychowywać dzieci i budować lepsze życie dla siebie i swojej rodziny. Jest to miejsce, w którym możesz mieć "normalne życie".



Od czasu Brexitu nie widziałem dużego wzrostu zainteresowania przeprowadzką do Kanady. Wyjaśniam, że ludzie po prostu boją się zmiany w swoim życiu. Boją się przejść przez oceany. Boją się nieznanego. Dla nich Kanada jest nieznana.

Również wielu Polaków mieszkających w Anglii (podobnie jak wielu ludzi z całego świata) po prostu nie ma umiejętności związanych z pracą ani talentów (czasem nazywanych "kapitałem ludzkim"), które sprawiłyby, że zostaliby wybrani przez pracodawcę kanadyjskiego lub Kanadyjczyka. Jako prawnik mogę przynajmniej doradzić ludziom, jakie są ich szanse na emigrację do Kanady. Jednak udzielając tej rady, będę "szczery do bólu".