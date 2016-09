To już dziś! Bank Anglii wprowadza nowe 5-funtówki!

Od dziś w obiegu będą dostępne nowe banknoty o nominale 5 funtów! Na banknocie znalazł się Winston Churchill – najsłynniejszy premier Zjednoczonego Królestwa i laureat Literackiej Nagrody Nobla.

Na ten moment czekaliśmy od dawna – nowy, polimerowy banknot o nominale 5 funtów, Bank of England zaprezentował 2 czerwca, a od dziś staje się on pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenie Wielkiej Brytanii. Na odwrocie nowej 5-funtówki znalazł się Winston Churchill i jego słynna sentencja „Nie mam do zaoferowania niczego oprócz krwi, znoju, potu i łez”.

Bank of England wydrukował 440 milionów nowych 5-funtówek, które od dziś będą dostępne w licznych bankach i bankomatach. Jak mówią władze banku centralnego, nowy, polimerowy banknot, będzie „czystszy, bezpieczniejszy i trwalszy”. – „Nowa 5-funtówka zrobiona z polimerów będzie czystsza, bezpieczniejsza i mocniejsza. [Będzie] odporna na zabrudzenia i na wilgoć, a przez to na dłużej pozostanie w dobrym stanie. Dzięki nowym zabezpieczeniom trudniej ją będzie podrobić (…) Oczekujemy, że polimerowe banknoty będą w użyciu przynajmniej 2,5 raza dłużej niż obecne 5-funtówki, co zmniejszy przyszłe koszty drukowania pieniędzy” – czytamy w oświadczeniu Bank of England.

Obecne, papierowe 5-funtówki z podobizną Elizabeth Fry (filantropki i założycielki Instytutu Pielęgniarek), pozostaną prawnym środkiem płatniczym do 5 maja 2017 r. Po tym dniu będzie już można płacić jedynie nowymi banknotami z podobizną Winstona Churchilla na odwrocie. Stare banknoty będzie można wymienić w oddziałach Bank of England, oczywiście nieodpłatnie.

W najbliższych latach wszystkie papierowe banknoty zostaną zastąpione przez banknoty polimerowe. Nowa 10-funtówka z podobizną Jane Austen wejdzie do obiegu latem 2017 r., natomiast 20-funtówka z podobizną Williama Turnera – w 2020 r.

Nowe 5-funtówki mają być na tyle trwałe, żeby przetrwać pranie w pralce. Charakterystyczne dla nich będzie także przezroczyste „okienko”. Poza tym na nowym banknocie znajdą się elementy graficzne nawiązujące do każdej z 4 części składowych Zjednoczonego Królestwa – Anglii, Szkocji, Walii i Ulsteru.