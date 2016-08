Jest nas najwięcej – Polacy najliczniejszą mniejszością narodową w UK

Mieszkający na Wyspach Polacy w 2015 roku stali się liczniejszą mniejszością od obywateli indyjskich. Tak przynajmniej wynika z statystyk opracowanych przez ONS.

Po raz pierwszy w historii ludzie urodzeni w Polsce okazali się liczniejsi od dotychczasowych liderów tego zestawienia, Hindusów. Według danych brytyjskiego Office for National Statistics w 2015 w Zjednoczonym Królestwie mieszkało 831 tysięcy obywateli RP. Kolejnymi najliczniej reprezentowanymi krajami były wspomniane Indie (795 tysięcy) i Pakistan (503 tysiące).

Warto również dodać, że polską narodowością może pochwalić się jeszcze większa liczba osób! Wskaźnik ten sięga aż 916 tysięcy! Różnica w tych liczbach może wskazywać na ilość osób, które mają albo podwójne obywatelstwo, albo w ich żyłach płynie polska krew i legitymują się wyłącznie paszportem brytyjskim.

Statystyki są miażdżące: Liczba przyjeżdżających na Wyspy imigrantów jest rekordowa!

W sumie liczba obywateli unijnych, którzy żyją i zarabiają w UK osiągnęła trzy miliony po raz pierwszy w historii. Oznacza to, że 13.3% całej populacji mieszkającej w Wielkiej Brytanii urodziła się w UE, a mówiąc inaczej – jeden imigrant pochodzący z Wspólnoty przypada na ośmiu Brytyjczyków. Jeszcze w 2004 jeden imigrant przypadał na 11, a ich liczba przez dekadę zdążyła się potroić.

Jeśli idzie o całkowitą skalę imigracji, a więc ludzi urodzonych poza Wyspą, to wzrosła ona do 8.6 miliona w 2015 z 8.3 miliona w 2014. Z kolei jeśli idzie o statystykę osób pochodzenia nie-brytyjskiego liczby te kształtują się następująco – od 5.3 miliona w 2014 do 5.6 mln w 2015.

Coraz więcej imigrantów z Europy Wschodniej stara się o brytyjski paszport

“Populacja UK w sposób drastyczny zwiększyła się między 2014, a 2015 roku, co było spowodowane większym przyrostem naturalnym zarówno wśród imigrantów, jak i Brytyjczyków” – podsumowuje Nicola White z ONS.