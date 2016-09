Jeśli nie mówisz biegle w języku angielskim, nie wpuszczą cię do Wielkiej Brytanii

Kandydat z ramienia UKIP Keith Fraser, który zamierza zostać członkiem brytyjskiego parlamentu, chce, aby każdego obcokrajowca przyjeżdżającego na Wyspy poddawać testom sprawdzającym jego znajomość języka angielskiego.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której każdy Brytyjczyk przekraczający granicę Francji, musiałby zdać testy ze znajomości języka francuskiego.

Według Keitha Frasera taki wymóg powinien obowiązywać, ale z językiem angielskim tych, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Według niego miliony imigrantów mieszkających na Wyspach nie potrafią posługiwać się poprawnie językiem angielskim, co prowadzi do marnowania pieniędzy podatników na tłumaczy w szkołach, szpitalach i urzędach.

Wyjście zdaniem Frasera jest tylko jedno – wprowadzenie testów języka angielskiego na brytyjskich granicach. „W przypadku, gdy jakikolwiek z egzaminowanych imigrantów obleje test, powinniśmy mu powiedzieć <<do zobaczenia później kolego>>” stwierdził Fraser i dodał, że według niego tak powinna wyglądać „prawidłowa kontrola graniczna”.

Keith Fraser startuje z ramienia UKIP w londyńskich okręgach Hackney North i Stoke Newington, gdzie mieszka najwięcej imigrantów, więc nikt nie przepowiada mu wysokiego poparcia.

„To dziwne, że język angielski, który jest językiem międzynarodowym, przestaje być naszym narodowym językiem. Nadszedł czas, aby ci, którzy opowiadają się za Wielką Brytanią, rozpoczęli od podstaw, czyli naszego wspaniałego języka angielskiego” – oświadczył Fraser.