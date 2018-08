Jeśli umowa ws. Brexitu nie zostanie zawarta, to zostaną złamane zasady Unii Europejskiej

Ministrowie brytyjscy wysłali do szefów Unii Europejskiej list, w którym jednoznacznie stwierdzają, że, jeśli nie zostanie zawarta umowa opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię, to będzie to niezgodne z przepisami unijnymi.

Politycy brytyjscy wskazują, że z artykułu 8. traktatu lizbońskiego wynika, że unia musi "zapewnić odpowiednie relacje z krajami sąsiednimi dążąc do stworzenia nowych obszarów współpracy sąsiedzkiej opartej na wartościach Unii Europejskiej oraz bliskich i pokojowych relacjach".

"Złożyliśmy ofertę, o której niektórzy mogą powiedzieć, że jest szczodra, ale przedstawiciele Unii wiedzą, że nie żartujemy. Jeśli nie spodobają im się nasze propozycje, to będą musieli zaproponować jakąś alternatywę, ale na razie nic takiego się nie dzieje. Przywódcy Unii muszą także zaakceptować to, że nie zrobiliśmy niczego złego. Zdecydowaliśmy się na opuszczenie Wspólnoty i zgodnie z traktatem lizbońskim oni muszą nam w tym pomóc" - twierdzą źródła w Whitehall.

Politycy z Whitehall uważają też, że obecne zachowanie polityków unijnych sprawia, że negocjacje stają się trudne. Zagrozili też, że "jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez umowy, to zrobimy wszystko, żeby wskazać, czyja to wina". Jednocześnie były minister ds. Brexitu, David Davis przestrzegł, że, jeśli Bruksela założy, że Wielka Brytania nie będzie w stanie opuścić Wspólnoty bez umowy, to cała Unia będzie w "wielkim błędzie".

"Traktat lizboński wymaga od nich podjęcia wspólnych prób wypracowania porozumienia, a w tej chwili władze Unii zachowują się, jakby tego przepisu w ogóle nie było" - powiedział Davis.

Davies powiedział, że w jego ocenie UE nie chce Brexitu bez umowy, ale w tej chwili władze Wspólnoty błędnie oceniają postawę Wielkiej Brytanii. Stwierdził też, że brytyjski parlament również nie chce Brexitu bez umowy, ale jednocześnie nie będzie ulegał presji parlamentu europejskiego, jeśli ten będzie naciskał na podpisanie umowy niekorzystnej dla Wielkiej Brytanii.