Jesień na dobre zagościła na Wyspach. Wraz z nią do domów powróciły... pająki!

Internauci na Wyspach coraz częściej dzielą się zdjęciami pająków pokaźnych rozmiarów, które wraz z nastaniem jesieni postanowiły powrócić do domów. Aktywność pająków w Wielkiej Brytanii nasila się zazwyczaj w połowie września.

Nadchodzi ciężki okres dla osób cierpiących na arachnofobię. Pająki właśnie rozpoczęły sezon godowy, co oznacza, że samce będą wślizgiwały się do domów w poszukiwaniu rozłożonych na pajęczynach samic. Jak podają eksperci, aż 80 proc. pająków, na jakie możemy się natknąć w domach jesienią, to właśnie samce. - Samice można zobaczyć na pajęczynach rozpostartych w garażach i wokół parapetów, podczas gdy samce krążą po domu w poszukiwaniu samicy do pokrycia – powiedział BBC News profesor Adam Hart z Uniwersytetu w Gloucestershire. - A rzecz jasna nasze domy są dla nich najlepszym miejscem do zrobienia tego – dodał.

Internauci rozpoczęli już dzielenie się zdjęciami dużych, a czasem nawet ogromnych pająków, które nawiedziły ich dom. Oto kilka zdjęć, których oglądania nie polecamy jednakże osobom cierpiącym na arachnofobię.

If you don't like spiders look away now!!



Just had this beauty fall from the ceiling onto the stairs in front of me. Usually I don't mind spiders but this one is massive. pic.twitter.com/Z4vjZStzzJ — Open the sky (@openthesky) 7 września 2018

This is just getting silly now. Not as big as yesterday, and missing a leg, but they have now started invading the living room. I just hope they don't manage to make it to the bedrooms. I'll never sleep going. Damn #spiderspic.twitter.com/wF3enGAUJh — Thomas S. Barnard (@ThomasSBarnard) 5 września 2018