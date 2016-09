Jeremy Corbyn ZAPRASZA imigrantów do UK

Lider laburzystów chce “otworzyć szerzej drzwi dla imigrantów” – zapewnienie swobodnego przepływu osób pomiędzy Wielką Brytanią, a krajami Unii Europejskiej będzie jednym z głównych haseł wyborczych Jeremy`ego Corbyna.

Pod nowym-starym przywództwem Partia Pracy staje po stronie imigrantów. Kwestia, która budzi olbrzymie kontrowersje na Wyspach i była jednym z powodów przez który doszło do Brexitu, ma stać się platformą nowej polityki Corbyna. Według niego niemożliwym będzie ograniczenie dopływu imigrantów z krajów należących do Wspólnoty, a “uszczelnienie” granic obiecywane przez konserwatystów to po prostu fikcja. Zamiast więc mnożyć zakazy, które i tak nie będą funkcjonowały tak, jak należy, trzeba znaleźć rozwiązania, aby lepiej zagospodarować tę sferę.

Policja zastrzeliła ojca molestowanej 8-latki, który się rzucił na jej gwałciciela!

Ale kwestia swobodnego przepływu osób dotyczy również obywateli brytyjskich – jeśli bowiem Unia będzie nalegać na bardziej rygorystyczne ograniczenie w tej kwestii pojawią się trudności przy podróżowaniu po Europie, wyjeździe na wczasy czy pójściu na studia.

Corbyn w swoim okazywaniu poparcia dla imigrantów idzie jeszcze dalej – zwracając uwagę na tragiczne efekty kampanii nienawiści zapoczątkowane podczas wojny o Brexit podkreśla, że realnym problemem dotyczącym imigracji jest to, że jej przedstawiciele pracują w nieludzkich warunkach. Chce pracować, aby przybyszom z innych krajów żyło się w UK lepiej. Co ciekawe wyborcy Partii Pracy niekoniecznie podziela zdanie polityka – w większości chcą oni bowiem ograniczenie imigracji, podobnie jak wyborcy o bardziej konserwatywnej orientacji.

Anglia bez selekcjonera – dziennikarska prowokacja pogrążyła Sama Allardyce`a!

“Laburzyści nie będą składać obietnic bez pokrycia” – grzmiał Corbyn z mównicy w Liverpoolu mając rzecz jasna na myśli wyborczą kiełbasę, którą obóz Vote Leave zapewnił wyjście UK ze struktur unijnych. Czy uda mu się znaleźć w społeczeństwie poparcie dla swoich postulatów?