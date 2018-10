Jean-Claude Juncker: Umowa z Wielką Brytanią może zostać zawarta w ciągu 2 tygodni!

Fot. Getty

W najnowszym wywiadzie dla austriackich mediów Jean-Claude Juncker zaznaczył, że umowa z Wielką Brytanią może zostać zawarta nawet w ciągu najbliższych 2 tygodni. W kuluarach mówi się o małym przełomie.

Od dawna nastroje wśród unijnych negocjatorów nie wskazywały na to, że może być blisko podpisania umowy między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Nic więc dziwnego, że najnowszy wywiad Jean-Claude'a Junckera dla austriackich mediów można nazwać małym przełomem, ponieważ przewodniczący Komisji Europejskiej stwierdził w nim, iż do zawarcia umowy UK – UE może dojść nawet w ciągu 2 najbliższych tygodni. - Mam powód, żeby sądzić, że w ostatnich dniach zwiększyła się szansa na potencjalne zbliżenie obu stron – powiedział Juncker.

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Bruksela chce zaproponować Londynowi umowę handlową podobną do tej, którą Wspólnota zawarła niedawno z Kanadą. W nowej umowie mają się znaleźć elementy zaproponowane przez rząd brytyjski w tzw. planie z Chequers, ale także zapisy, które nie zezwolą na całkowicie swobodny handel z Unią (a zatem rozwiązanie, które ma ochronić integralność jednolitego rynku). W przyszłym tygodniu zresztą nad poprawkami do planu z Chequers będą też debatować ministrowie rządu Theresy May, aby plan ten uczynić bardziej akceptowalnym dla liderów 27 państw Wspólnoty.

W kuluarach mówi się, że unijni negocjatorzy oraz część umiarkowanych torysów odsapnęła po tym, jak premier May nie wspomniała w swoim ostatnim przemówieniu na kongresie Partii Konserwatywnej o planie z Chequers. Dla wielu polityków jest to sygnał, że Wielka Brytania złagodzi swoje stanowisko w sprawie Chequers' plan i nie będzie go broniła za wszelką cenę.

