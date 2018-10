Jean-Claude Juncker oskarżył media brytyjskie o „łamanie praw człowieka”. Ma im za złe, że wytykają mu problemy z alkoholem?

Fot. Getty

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker bezpardonowo zaatakował media brytyjskie, twierdząc, że „łamią polityczne prawa człowieka”. Juncker uderzył w wolność prasy, zaznaczając, że nie może ona być bezwzględna.

Jean-Claude Juncker nie miał ostatnio na Wyspach dobrej prasy, a to przede wszystkim z uwagi na swoje domniemane upojenie alkoholowe na lipcowym szczycie NATO w Brukseli. Media brytyjskie nie pozostawiły na przewodniczącym Komisji Europejskiej suchej nitki, utrzymując (i opierając się przy tym na dostępnych nagraniach), że był on pod wyraźnym wpływem alkoholu. Sam Juncker każde tego typu doniesienie traktował jak insynuację i próbę dyskredytacji swojej osoby, ponieważ, jak twierdził, jego zachwiania równowagi podczas szczytu NATO wynikały z rwy kulszowej i ostrych skurczy w nogach.

W najnowszym wywiadzie udzielonym dziennikarzom z Austrii Jean-Claude Juncker postanowił nawiązać do tej krytyki i zaatakować wolność prasy. - Oni w ogóle nie szanują praw człowieka, jakie należą się politykom. Nie będę za tym tęsknił - powiedział rozdrażniony Juncker, nawiązując do faktu, że Wielka Brytania przestanie być już za kilka miesięcy członkiem Unii Europejskiej. - Wolność prasy również ma swoje granice... Nikt nie powinien tak dręczyć ludzi (…) Zawsze zdumiewa mnie to, za co jestem notorycznie obwiniany – dodał.

W wywiadzie dla austriackich dziennikarzy Juncker zaznaczył także, że w najbliższych 2 tygodniach możemy się spodziewać przełomu w negocjacjach pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią. - Mam powód, żeby sądzić, że w ostatnich dniach zwiększyła się szansa na potencjalne zbliżenie obu stron – powiedział szef Komisji Europejskiej.

