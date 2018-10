Jakie dokumenty są potrzebne do uznania brytyjskiej emerytury w Polsce?

Choć składki emerytalne odprowadzane w Wielkiej Brytanii nie przechodzą do Polski, to jednak warto wiedzieć, że czas pracy na Wyspach może być zaliczony do polskiej emerytury. Jakie są potrzebne dokumenty i gdzie je składać?

Na samym początku trzeba wiedzieć, że wniosek o emeryturę składamy tylko w jednym państwie, bez względu na to, w ilu krajach pracowaliśmy i w ilu krajach odprowadzaliśmy składki emerytalne. Lata przepracowane w Wielkiej Brytanii, legalnie oczywiście, mogą również zostać wliczone przez ZUS do lat emerytalnych. Aby ZUS rozpatrzył nasze prawo do emerytury, należy najpierw złożyć do odpowiedniego oddziału wniosek o jej przyznanie. Wtedy i tylko wtedy ZUS będzie zobowiązany do rozpoczęcia kompletowania dokumentów potrzebnych do uznania prawa do emerytury.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające naszą pracę w Wielkiej Brytanii i jej długość. Są to na przykład:

- dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia w Polsce;

- dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich lub umownych;

- wszelkie inne dowody uzasadniające ubieganie się o określone świadczenia;

- payslipy

- druki: P60 i P45

Co, jeśli nigdy nie pracowałem w Polsce?

Jeśli osoba nigdy nie podjęła pracy na terenie Rzeczypospolitej, to może złożyć wniosek o emeryturę do brytyjskiej jednostki odpowiedzialnej za emeryturę. Może jednak zrobić to również za pośrednictwem ZUSu.

Wniosek jest rozpatrywany przez ZUS, jeśli ktoś pracował w Polsce lub prowadził tam swoją działalność. ZUS sam porozumie się z brytyjskim urzędem. Warto pamiętać też, że do rozpoczęcia postępowania wystarczy znać swój numer NIN. Dokumenty potwierdzające okres odprowadzania składek emerytalnych mogą się przydać szczególnie, jeśli brytyjski urząd odmówi uznania okresu przepracowanego w Wielkiej Brytanii.