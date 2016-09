Jak zostać milionerem? To proste – wystarczy się tu trzymać jednej prostej strategii…

Czy wiecie, że każdy z Was może zostać milionerem? I to niezależnie od poziomu dochodów? Wystarczy się w tym celu stosować do jednej prostej strategii…

Żeby zostać milionerem wcale nie trzeba obrobić banku albo wygrać na loterii – w tym celu wystarczy tylko konsekwentnie odkładać każdego miesiąca niewielką sumę pieniędzy. Eksperci wyliczyli, że kwota do odłożenia nie jest specjalnie wysoka – to tylko £200 miesięcznie. Jeśli wydaje się Wam to dużo, to powiemy, że jest to tylko £6,60 dziennie. A co to jest £6,60? Za taką kwotę możecie kupić w pubie 2 piwa albo mały lunch.

Powyższą kwotę eksperci wyliczyli przy założeniu, że nasza roczna pensja wynosi średnio £21 000, czyli ok. £1 500 miesięcznie. Nie zostały tu natomiast dodane żadne premie, pieniądze pochodzące z nadgodzin albo pieniądze z innej, dodatkowej pracy.

Żeby zostać milionerem trzeba zatem odkładać tylko £6,6 dziennie. Co prawda przy tej kwocie okrągły milion osiągniemy dopiero w wieku 83 lat, ale…chyba zawsze warto jest spróbować. Powodzenia!