Jak zdać testy MOT za zaledwie 50 pensów? To naprawdę nic trudnego

Kierowcy w Wielkiej Brytanii wiedzą aż za dobrze, w jaki sposób testy MOT mogą zostawić poważną dziurę w ich budżecie. Dlatego też powinna ich ucieszyć informacja o tym, w jaki sposób zaoszczędzić i wydać na testy zaledwie 50 pensów.

Obowiązkowe testy MOT to dla każdego kierowcy stres związany z ryzykiem utraty dużej sumy pieniędzy. W tym roku weszła wprawdzie zmiana mówiąca o tym, że powinny być one przeprowadzane co cztery lata, ale tylko w przypadku pierwszego przeglądu samochodów zakupionych w salonie, w pozostałych przypadkach testy należy przeprowadzać co trzy lata. Bez względu jednak na czas między kolejnymi przeglądami, każdy kierowca na Wyspach myśli o nich niechętnie.

Jednak w Halfordsie pojawiła się oferta, zgodnie z którą kierowca może zaoszczędzić nawet 40 funtów ze średniej ceny testu. Obowiązuje ona od 10 września 2018 roku przez kolejne 13 miesięcy. Aby nabyć do tego prawo, wystarczy, że kierowca wejdzie na stronę internetową sklepu i kupi produkt za zaledwie 50 pensów, po tym może przeprowadzić darmowy test MOT w jednym z 300 Autocentrów firmy na terenie UK. Jedynym produktem, który nie kwalifikuje się do otrzymania darmowego testu jest firmowa torba za 5 pensów.

Według wprowadzonych w tym roku zmian dotyczących MOT (Ministry of Transport Test), defekty pojazdu zostały podzielone na trzy grupy: „Dangerous” (niebezpieczne), „Major” (poważne) oraz „Minor” (drobne). Testu MOT nie przejdą samochody mające usterki zaklasyfikowane jako „Dangerour” lub „Major”, a te ocenione jako „Minor” przejdą przegląd, jednak usterki zostaną odnotowane w certyfikacie pojazdu. Ważną informacją jest także to, że kierowcy, którzy zostaną złapani na prowadzeniu pojazdu, który nie przejdzie testów MOT, mogą otrzymać karę w wysokości nawet 2,500 funtów.

