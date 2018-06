Jak wykupić polisę ubezpieczeniowa, aby być pewnym ze to dobry wybór?

Żyjąc w świecie, który każdego dnia w większym lub mniejszym stopniu niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu, chcemy czuć się bezpiecznie. Wykupujemy więc różnego rodzaju polisy, mające uchronić nas od przykrych konsekwencji różnych zdarzeń. Ale czy rzeczywiście zawsze nas one chronią?

Nie zaprzeczymy, że różnego rodzaju niespodziewane sytuacje są nieodłączną częścią naszego życia. Chcąc się jednak uchronić przed ich przykrymi konsekwencjami, możemy łatwo popełnić błąd, wykupując polisę, która nie zadziała, kiedy dojdzie do niechcianego zdarzenia. Dzieje się tak często z powodu źle dobranego ubezpieczenia, które zazwyczaj obejmuje bardzo wąską grupę sytuacji. Najczęściej takich, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dość rzadkie. To tak, jakbyśmy poruszali się samochodem jedynie w mieście, a ubezpieczyli go od zderzenia z sarną, a nie od uszkodzenia w stłuczce, bądź od kradzieży.

Wprawdzie nigdy nie wiemy jaka sytuacja lub zdarzenie może nas spotkać i tym samym trudno stwierdzić przed czym powinniśmy się zabezpieczyć. Dlatego warto rozważyć kilka czynników przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu.

Pełny zakres polisy

Skoro nie jesteśmy pewni, co nam się może przytrafić, to najrozsądniej byłoby wykupić polisę, która ochroniłaby nas od wszystkiego. Choć na brytyjskim rynku taka polisa nie istnieje, za to możemy dobrać kilka różnych polis, które nawzajem się uzupełnią. Jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie dla przezornych osób, które chcą być dobrze zabezpieczone na każdą okoliczność. Choć wiele osób decyduje się na pełny pakiet ubezpieczeniowy, to dla osób z ograniczonym budżetem, takie rozwiązanie może być zbyt kosztowne. Najlepiej w tym celu skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym, który doradzi nam odpowiednie opcje.

Więcej na temat pełnych ubezpieczeń tutaj: http://www.enterprisefs.co.uk/po/wycena

Prawdziwe konsekwencje

Kiedy decydujemy się na wykupienie ubezpieczenia, jednym z kluczowych czynników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to na rzeczywiste konsekwencje zdarzenia, przed którym chcemy się zabezpieczyć. Czyli np. jeśli posiadamy partnera i dziecko, a jesteśmy głównym żywicielem rodziny, konsekwencje doznania uszczerbku na zdrowiu będą dość poważne i mogą wiązać się z brakiem środków na utrzymanie przez pewien czas.

Natomiast w sytuacji, gdyby nas zabrakło, konsekwencje finansowe dla naszych najbliższych będą już bardziej drastyczne. Śmierć głównego żywiciela rodziny oprócz dokonania przewrotu w życiu rodziny pod kątem emocjonalnym i funkcjonalnym, pozbawia rodzinę środków do życia i ogranicza w znacznym stopniu godny start dzieci w dorosłe życie. Dlatego warto sprecyzować już na samym początku, co chcemy zabezpieczyć w pierwszej kolejności.

Aby sprawdzić cenę pełnego ubezpieczenia należy kliknąć tutaj: http://www.enterprisefs.co.uk/po/wycena.

Prawdopodobieństwo zdarzenia

Drugim czynnikiem, niezwykle istotnym, jest rzeczywiste prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Tutaj z pomocą przychodzą nam statystyki, które mówią np. że powodem zgonu przed 75. rokiem życia jest nowotwór u prawie co drugiej osoby (42%), a wypadek zaledwie u jednej na trzynaście osób (7,5%) - to dane za oficjalnymi statystykami ONS. Rozsądne w tym przypadku byłoby więc wykupienie polisy od sytuacji, której prawdopodobieństwo wystąpienia jest wyższe. Zwiększa to szansę zadziałania naszej polisy, a tym samym zapewnienia nam i naszym najbliższym zdecydowanie bardziej skutecznej ochrony.

Polisy wypadkowe

Dość popularnym ubezpieczeniem na rynku są różnego rodzaju polisy wypadkowe. Obejmują one wiele zdarzeń losowych, najczęściej spowodowanych wypadkiem. Wliczając w to: śmierć w wypadku, złamania, utratę kończyny, utratę wzroku lub słuchu, hospitalizację, poparzenia i wiele innych zdarzeń. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest stosunkowo niskie, dlatego cena takiej polisy jest mniejsza. Rozważmy jej posiadanie jako głównego sposobu ochrony, jeśli chcemy czuć się naprawdę bezpiecznie.

Niemniej zawsze bierzmy pod uwagę także ograniczony zakres ich działania, aby nie okazało się, że w chwili, kiedy będziemy tego potrzebować, nie otrzymamy niezbędnych środków na życie i na powrót do zdrowia.

Aby sprawdzić cenę pełnego ubezpieczenia należy kliknąć tutaj: http://www.enterprisefs.co.uk/po/wycena.