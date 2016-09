Jak udawać, że jest się Polakiem? Brytyjski portal doradza Wyspiarzom

Zainteresowanie i sympatia dla polskiej kultury mogą się przejawiać na wiele sposobów. Jednym z nich jest „udawanie Polaka” – pisze Adam Zulawski na lamach portalu cheaplights.co.uk. Autor w żartobliwy sposób opisuje nasze charakterystyczne cechy „narodowe” i doradza obcokrajowcom, jak zachowywać się „jak Polak”.

Lista porad zawiera 11 punktów. Na jej czele znalazła się wzmianka o opowiadaniu o własnych problemach zdrowotnych. „Na pytanie o samopoczucie spójrz na rozmówcę z rozkojarzeniem i przedstaw mu swoje dolegliwości” – podpowiada autor.

Co dalej? „Zachowuj się, jakby papież Jan Paweł II wciąż żył i udawaj że nie słyszałeś o jego następcach” – pisze Zulawski.

Autor pije także do polskiego podejścia do świąt i dni wolnych od pracy. Jak pisze, jeśli chce się być Polakiem, należy „obchodzić wszystkie polskie święta, bez względu na to, czy się wie, co tak naprawdę mają upamiętniać. Masz wtedy prawo do dnia wolnego” – czytamy.

To jednak nie koniec. Obcokrajowiec stylizujący się na Polaka powinien pamiętać o „rozgłaszaniu wszem i wobec, że jest prawdziwym katolikiem – bez względu na to, czy chodzi do kościoła czy nie”, oraz „podkreślać co jakiś czas, że wolał, kiedy Bronek miał wąsy” – odnosząc się do niedawnej, słynnej zmiany wizerunku polskiego prezydenta.

Ostatecznie, autor sugeruje: „spróbuj zjeść marynowanego śledzia i nie zapomnij przy tym o wódce. Jeśli jesteś kobietą – noś moherowy beret i ogromne szaliki, a jeśli mężczyzną – włóż czarną skórzaną kurtkę i zapuść wąsy”. „Nie ufaj sąsiadom zza wschodniej i zachodniej granicy” – dodaje. „I pamiętaj o miłości do weków”.