Jak odzyskać maksymalną refundację za leczenie w Polsce?

Uzyskanie maksymalnej refundacji za leczenie w Polsce to wbrew pozorom proces pracochłonny i wymagający szczegółowej i wyczerpującej weryfikacji. Podstawą uzyskania maksymalnej refundacji za leczenie jest dołączenie do wniosku kompletnej, wymaganej przez NHS dokumentacji.

Jako firma mająca swoją siedzibę w Anglii, mamy ułatwiony dostęp do wszelkich aktualizacji odnośnie możliwości ubiegania się o refundacje za leczenie w Polsce. MedRefund jest firmą, która pomaga osobom mieszkającym na stałe w Wielkiej Brytanii w ubieganiu się o refundację za leczenie otrzymane w krajach Unii Europejskiej. Działamy nieprzerwanie od ponad 6 lat.

Dotychczasowe doświadczenie w uzyskiwaniu refundacji za leczenie dla naszych Klientów umożliwia nam oferowanie usług na najwyższym poziomie. Dla nas każdy Klient jest tak samo ważny, dlatego też wszystkich traktujemy z należytym szacunkiem. Wiemy też, że szanse na uyzyskanie refundacji ma każdy, kto na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii i jest w stanie to potwierdzić odpowiednimi dokumentami.





Efektem naszej kilkuletniej działalności są setki zadowolnych Klientów, owocna I stale rozwijająca się współpraca za najlepszymi, specjalistycznymi klinikami i szpitalami w Polsce a także współpraca z najwybitniejszymi specjalistami w kraju. Uzyskanie refundacji za leczenie, które było wykonane w naszych placówkach partnerskich, jest zazwyczaj prostsze, ponieważ łatwiej jest uzyskać niezbędną do złożenia wniosku dokumentację.



Refundacja za leczenie jest możliwa- skorzystaj!



Refundacja za leczenie to w dalszym ciągu temat tabu. Temat, o którym wiedzą tak naprawdę nieliczni. Dla wielu z nich refundacja za leczenie wydaje się niemożliwa I nieprawdopodobna, inni są zdania, że uzyskanie refundacji to zbyt czasochłonny proces I tym samym rezygnują z możliwości odzyskania calości bądź części kosztów poniesionych za dane leczenie. Rzeczywiście refundacja za leczenie to proces złożony, ale dla nas to codzienność.



Tych wszystkich, którzy nie wierzą, że refundacja za leczenie jest to możliwa, oraz tych, którzy nie mają czasu aby zająć się złożeniem wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą a także zapraszamy do zapoznania się z wieloma pozytywnymi opiniami naszych zadowolonych Klientów na Google oraz Facebook .



Zwrot kosztów leczenia - nam możesz zaufać

Niezawodność, konsekwentność oraz determinacja to cechy charakterystyczne firmy MedRefund - zwrot kosztów za leczenie. Mając na uwadze nasze doświadczenie w kwestii ubiegania się o zwrot kosztów z NHS jesteśmy w stanie na podstawie przesłanej do nas drogą mailową dokumentacji, stwierdzić, czy Klient ma realne szanse na uzyskanie zwrotu kosztów leczenia czy też nie. Nie dajemy złudnych nadziei, ponieważ cenimy zarówno swój czas jak i czas Klienta.



Stale się rozwijamy i ciężko pracujemy na dobre imię firmy oraz na zaufanie, jakim obdarzają nas nasi Klienci. W przypadku tego typu usług, bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie konieczne jest uregulowanie płatności już w momencie podjęcia decyzji o współpracy. Wiedząc, że nie jest to komfortowe dla Klienta, ze swoje strony, oferujemy całkowice bezpieczne I jasne zasady współpracy. Weryfikacja dokumentów o zwrot kosztów leczenia jest całkowicie bezpłatna, a ewentualne koszty Klient ponosi jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wówczas rozliczenie z naszą firmą następuje na koniec współpracy. Zadowolenie Klienta, który otrzymał zwrot kosztów leczenia to nasz priorytet.



Z dumą możemy również poinformować, iż jako najdłużej działająca w tej branży firma na rynku, jesteśmy zapraszani na konferncje poświęcone szeroko pojętej turystyce medycznej. Udział w tego rodzaju konferencjach sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów. W tym momencie, to nie są już tylko Kliniki zlokalizowane w Polsce ale również w innch krajach Europy. W efekcie jesteśmy w stanie proponować naszym Klientom coraz to korzystniejsze warunki.



Kto ma prawo do ubiegania się o refundację z NHS za leczenie w Polsce

Zgodnie z dyrektywą unijną z dnia 23 października 2013 o leczeniu transgranicznym osoby mieszkające na stałe w Anglii,zarówno dorośli jak i dzieci, mające prawo do bezpłatnego leczenia w ramach NHS, mają również prawo do korzystania ze świadczeń w innych krajach należących do Unii Europejskiej, a nastęnie do otrzymania zwrotu kosztów za leczenie np. w Polsce

.

W przypadku leczenia, które nie posiada według NHS miana leczenia specjalistycznego, nie ma konieczności informowania NHS o planowanym podjęciu leczenia poza granicami Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że jak najbardziej każdy ma prawo do tego, aby udać się na dane leczenie do Polski.



Zabiegi, które mogą być wykonywane w Polsce i refundowane przez NHS



- zabiegi ortopedyczne (artroskopia kolana, rekonstrukcje więzadeł, plastyka więzadeł krzyżowych (ACL i PCL),operacja łąkotki,operacje kręgosłupa, Wertebroplastyka,Operacja przepukliny kręgosłupa, Mikrodiscektomia, Artroskopia kolana, endoproteza kolana, endoproteza biodra, operacja łękotki)



- zabiegi ginekologiczne (operacja laparoskopowa, operacja histeroskopowa, usunięcie przegrody macicy, usunięcie zrostów torbieli jajnika, usunięcie polipów macicy,usuwanie ognisk endometriozy, usuwanie mięśniaków macicy, elektrokauteryzacja jajników,usunięcie torbieli jajników, usunięcie wodniaków jajowodów, usunięcie trzonu macicy, usunięcie przydatków, usunięcie guzów janików, usunięcie mięśniaków macicy, usunięcie macicy, usunięcie przydatków,waginoplastyka);



- leczenie bezpłodności (Inseminacja domaciczna nasieniem partnera IUI,in vitro, ICSI);



- zabiegi urologiczne (nowotwory nerek i moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak prostaty, kamica układu moczowego, wady wrodzone i nabyte układu moczowego, nietrzymanie moczu, parcia naglące, częstomocz, stulejka, zaburzenia erekcji, żylaki powrózka nasiennego, nowotwory jąder);



- zabiegi rekonstrukcyjne (rekonstrukcje piersi po mastektomii, korekcje wad wrodzonych, budowa przedniej ściany brzucha, przepuklina pępkowa);



- zabiegi proktologiczne (usuwanie polipów; leczenie hemoroidów; leczenie szczeliny odbytu; ropni; przetok okołoodbytniczych)



Korzyści z wyboru refundowanego leczenia w Polsce w porównaniu do leczenia w ramach NHS

Refundowane leczenie w Polsce to dla wielu osób szansa na szybki powrót do zdrowia. W Wielkiej Brytanii prywatne leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego też wiele osób mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii decyduje sie na refundowane leczenie poza granicami UK, w krajach Unii Europejskiej. Jest to rozwiązanie korzystne z wielu przyczyn:



- refundowane leczenie to skrócony do minimum czas oczekiwania

- refundowane leczenie pozwala na wybór konkretnej kliniki czy nawet danego specjalisty;

- refundowane leczenie daje poczucie uzyskania usług na najwyższym poziomie;

- koszty refundowanego leczenie mogą zostać zwrócone przez NHS;



To niewątpliwie tylko nieliczne argumenty, które przemawiają za wyborem refundowanego leczenia. Wniosek jest jeden- refundowane leczenie to właściwy wybór.

Dlaczego Medrefund LTD – Zwrot Kosztów Leczenia?



Firma Medrefund wychodzi na przeciw osobom, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat możliwości uzyskania refundacji za koszty poniesione w zwiazku z leczeniem m.in. w Polsce. O refundację kosztów leczenia może się starać każdy kto legalnie mieszka w Wielkiej Brytanii oraz posiada NHS Number (posiada go każdy, kto jest zarejestrowany do przychodni GP).



Medrefund współpracuje z większością klinik w największych miastach Polski.: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Białystok, Bydgoszcz, Rzeszów, Bielsko-Biała, Szczecin a także z klinikami w innych krajach Unii Europejskiej.



Pamiętaj!!! Masz wybór!!!



Długotrwałe, często nie przynoszące efektów leczenie w UK czy szybka i profesjonalna opieka zdrowotna w Polsce? Wybór należy do Ciebie! Skontaktuj się z nami a udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Telefon do polskiego konsultanta: +44 (0) 789 673 6301 Możesz również napisać maila na adres: [email protected] lub odnaleźć nas na portalu Facebook: facebook.com/medrefundpl/