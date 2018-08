Jak ochronić się przed kleszczami? Co zrobić, gdy kleszcz nas ugryzie?

Kleszcze to niewielkie owady z rodziny pająków, które przenoszą bardzo groźne choroby, w tym boreliozę i zapalenie opon mózgowych. Atakują one swoje ofiary w okresie od kwietnia do października, więc warto wiedzieć, jak się przed nimi ochronić.

Z kleszczami i roznoszonymi przez nie chorobami nie ma żartów, ponieważ mogą one doprowadzić nawet do śmierci człowieka lub zwierzęcia. Dlatego warto poznać kilka zasad, które pozwolą na skuteczną ochronę przed tymi pajęczakami. Choć częściej wybierają one myszy, psy, koty, konie, bydło, a nawet gady i ptaki, to zdarza się, że atakują też ludzi. Kleszcze wbijają się w miejsca, w których skóra jest najcieńsza, czyli w okolice karku, pod pachami i kolanami, ale także u nasady włosów. Wracając z wycieczki do lasu należy zatem dokładnie sprawdzić wszystkie te miejsca.

Jak zapobiegać ukąszeniu kleszcza?

Idąc w teren, gdzie mogą występować kleszcze, należy zaopatrzyć się w jasną odzież zakrywającą w razie możliwości jak największą powierzchnię ciała. Ubrania powinny także ściśle przylegać do ciała, ponieważ dzięki temu kleszcz nie będzie w stanie się przez nie przebić. Ważne też jest, aby zaopatrzyć się w obuwie, które będzie wystawało ponad poziom trawy.

Oprócz odpowiedniego ubrania można także stosować środki, które odstraszają kleszcze, czyli repelenty. Środki te powinno się stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy pamiętać o nienakładaniu ich na twarz i dłonie oraz szczególnie na miejsca przetarte i zranione. Rodzice małych dzieci powinni wiedzieć także, że stosując u nich takie środki należy je zmyć po powrocie do domu. Środki takie mogą bowiem podrażniać skórę dziecka.

Można także sięgnąć po permetrynę, która działa zabójczo na kleszcze i zazwyczaj dostępna jest w aerozolu. Dodatkowo, w niektórych sklepach, można kupić specjalne ubrania nasączone permetryną. Co jednak ważne, tego związku chemicznego nie stosuje się bezpośrednio na skórę, ale na ubranie. Stosując go na skórę całkowicie pozbawiamy się ochrony.

Co zrobić, gdy kleszcz nas ugryzie?

Podstawową czynnością, jaką należy zrobić, gdy znajdziemy na naszej skórze kleszcza, jest jego usunięcie. Trzeba tutaj być jednak bardzo delikatnym, ponieważ brak dokładności w tej czynności może doprowadzić do spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Warto wiedzieć, że w ciągu pierwszych 24 godzin od ugryzienia zakażenie boreliozą lub inną chorobą jest niewielkie, więc im szybciej usunie się kleszcza tym lepiej.

Jak usuwać kleszcza?

Do usuwania kleszczy potrzebne jest specjalne urządzenie dostępne w każdej aptece. Najważniejsze jest, żeby złapać kleszcza jak najbliżej skóry, ponieważ w przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko pozostawienia w ciele fragmentu pajęczaka przez co nadal możliwe jest zakażenie. Zalecenie lekarzy jest takie, żeby wyciągać kleszcza prostopadle do skóry, a nie obracać go. Miejsce po ugryzieniu powinno się przemyć wodą z mydłem, z następnie odkazić jodyną lub alkoholem.

Co zrobić, gdy nie usuniemy kleszcza w całości?

Jeśli podczas usuwania kleszcza jego część zostanie oderwana, a pozostałe fragmenty nadal będą tkwić w ciele, to należy je usunąć dokładnie tak samo, jak w przypadku całego owada. Jeśli fragmenty są małe, to można użyć odkażonej igły. Ważne jest, aby wiedzieć, jaki dokładnie fragment został w ciele. Jeśli został sam aparat szczękowy, to nie zwiększa to ryzyka zakażenia boreliozą, ale może podrażniać skórę. W przypadku większego fragmentu, którego nie potrafimy usunąć, należy wybrać się do lekarza.

Co zrobić z usuniętym kleszczem?

Najłatwiej i najbezpieczniej jest po prostu wrzucić go do toalety, ale, jeśli zależy nam na zbadaniu kleszcza pod kątem boreliozy, powinniśmy go włożyć do szczelnego pojemnika i zanieść do badania. W żadnym wypadku nie należy miażdżyć go w palcach!