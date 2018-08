Islandia przyciąga coraz więcej Polaków ze względu na zarobki i wysoką jakość życia

Islandia jest jednym z najmniejszych krajów Europy. Bliżej jej do skąpanej w śniegu Grenlandii niż do Wysp Brytyjskich, ale stale przyciąga osoby pragnące spróbować swoich sił na emigracji w tym surowym klimacie.

Islandia jest dość popularnym krajem dla osób, które nie przepadają za upałami, spiekotą ciepłych i egzotycznych krajów. Jest państwem, który posiada zaledwie 340 tys. mieszkańców czyli o wiele mniej niż Londyn, który ma ponad 8 mln mieszkańców. Jednak kraj ten z uwagi na dobre zarobki i wysoką jakość życia przyciąga wielu Polaków, którzy chcą emigrować do kraju "Svensonów", "Eriksonów" i "Bjernów". Jeśli i Ty myślisz o wyjechaniu na Islandię, to z tego tekstu dowiesz się kilka podstawowych rzeczy o tym kraju.

Gdzie pracować?

Średnia pensja na Islandii wynosi od 3 do 5 tys. euro miesięcznie, przy czym uzależniona jest od znajomości języka i oczywiście posiadanych umiejętności. W tym przypadku Islandia nie różni się od innych krajów, ponieważ znając język można zarobić więcej. Podobnie jest z posiadanymi umiejętnościami, jednak brak tych atutów nie przekreśla szans na emigrowanie do tego kraju. Nie znając języka islandzkiego można liczyć na pracę fizyczną, której wcale tam nie brakuje. Podstawowym miejscem, gdzie pracuje wielu imigrantów nie znających języka są liczne porty.

Innymi pracami, które często wykonują przyjezdni są prace remontowe lub obsługa ruchu turystycznego. Znając język islandzki można wskoczyć na tzw. "wyższy level" i znaleźć pracę w banku, w szkole czy w wypożyczalni samochodów.

Płaca minimalna

Najniższa płaca na Islandii wynosi około 250 tys. koron, co w przeliczeniu daje około 2 tys. funtów brytyjskich. Choć może to wydawać się niesamowicie dużo, to biorąc pod uwagę ceny, wcale nie jest to tak wielki majątek, jakby mogło się wydawać. Polacy mieszkający na stałe na Islandii twierdzą jednak, że nawet najniższa pensja pozwala na komfortowe życie.

Praca

Wiele osób mieszkających na Islandii powtarza, że w tym kraju nie szuka się pracy, ale to "praca szuka człowieka". Szczególnie w sezonie można z łatwością znaleźć dochodowe zajęcie. Wiele osób twierdzi, że, jeśli ktoś nie jest wybredny i nie szuka pracy dla "ludzi z moim wykształceniem", to znalezienie płatnego zajęcia jest kwestią kilku godzin. Jest to poniekąd pokłosie małej populacji Islandczyków - pamiętajmy, że w całym kraju mieszka mniej niż ludzi niż w Londynie, Warszawie czy w Krakowie.

Ogrzewanie

Islandia to kraj, który niemal w całości wykorzystuje energię geotermalną. Gorące źródła, na których leży ta wyspa, pozwalają na ogrzewanie domów za bardzo niską cenę. Ogrzewanie domu o wielkości 150 m2 kosztuje około 5 tys. koron, czyli mniej niż 200 złotych, a przy tym jest ekologiczne i nieszkodliwe dla środowiska i przyrody, która dla samych Islandczyków jest szalenie ważna.

Polonia

Polonia na Islandii ma bardzo różną opinię. Niektórzy Polacy, którzy nie chcąc uczyć się języka islandzkiego, tworzą swoiste enklawy i nie asymilują się z gospodarzami kraju. Pozostała część Polaków uczy się języka, dzięki czemu pokonują podstawową barierę w asymilacji, co może otworzyć w tamtym kraju wiele drzwi niedostępnych dla osób nieznających islandzkiego.

10 tys. na początek

Wybierając się na Islandię należy oszczędzić około 10 tys. złotych, ponieważ tak jak wspominaliśmy wcześniej - ceny w tym kraju są bardzo wysokie. Wystarczy spróbować kupić alkohol, którego ceny osiągają kosmiczne ceny.

Klimat

Decydując się na wyjazd na Islandię trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, która wpływa na życie: przez pół roku w tym kraju jest ciemno! Położenie w niewielkiej odległości od koła podbiegunowego sprawia, że pojawia się tam zjawisko nocy polarnej. Jednak to samo położenie sprawia, że na Islandii widoczne jest jedno z najpiękniejszych zjawisk, czyli zorza polarna. Poza tym Islandia to kraj przepięknej fauny i flory, z której sami Islandczycy są szalenie dumni. Jeśli więc nadal jesteście zdecydowani na przeprowadzkę na Islandię - nie pozostaje nic innego, jak ruszać w drogę!